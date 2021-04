We heten welkom: de Yi. De Yi is een volledig elektrische sedan waarover nog vrij weinig bekend is. Sterker nog, JMEV meldt niet eens hoe groot de Yi is en houdt de lippen over de techniek al helemaal stijf op elkaar. Toch is de Yi interessant, we leggen uit waarom.

Yi is de definitieve Chinese naam van de elektrische sedan van JMEV waarvan de pre-productieversie eerder als GSE werd gepresenteerd. JMEV is een in 2015 door het Chinese staatsbedrijf Jiangling Motors opgericht merk dat alleen elektrische auto's maakt en ontwikkelt. Eind 2018 werd bekend dat Renault een aanzienlijk belang in JMEV zou nemen. Medio 2019 werd de deal beklonken en mocht Renault zich voor 50 procent eigenaar van JMEV noemen. Jiangling Motors en een Chinees investeringsfonds hebben respectievelijk 37 en 13 procent van de JMEV-touwtjes in handen.

Het feit dat Renault het grootste aandeel in JMEV heeft, maakt de auto natuurlijk nog niet tot een Renault. Toch gaan we de auto op termijn - mogelijk getooid met Renault-embleem - in Europa zien. Als onderdeel van zijn toekomststrategie Renaulution stelde Renault begin dit jaar Mobilize voor. Mobilize is een nieuwe bedrijfstak van de Fransen die zich gaat bezighouden met duurzame en gedeelde vormen van mobiliteit. Daarbij horen niet alleen telefoonapplicaties, maar ook deelprogramma's van elektrische auto's. Mobilize gaf al direct een afbeelding vrij van wat het allemaal voor ons in petto heeft. Zo gaat Mobilize onder meer de Dacia Spring via autodeelprogramma's aanbieden en ook maken elektrische bestelwagentjes deel uit van Mobilize. Een van de auto's op de vrijgegeven foto's was een elektrische auto die in samenwerking met JMC ontwikkeld zou worden. Die auto zie je op deze foto's en gaat in China dus Yi heten. Hoe Mobilize het model in Europa gaat aanbieden is nog niet bekend. Wel zou Mobilize de elektrische auto omstreeks 2022 gaan inzetten. JMEV bevestigt nu zwart op wit dat de Yi niet alleen in China op de markt komt, maar ook een "model van Renault op de Europese markt wordt".

Hoewel overeenkomsten met de Tesla Model 3 duidelijk zichtbaar zijn, heeft JMEV zich naar eigen zeggen vooral door dieren laten inspireren. Zo zou het zijaanzicht zijn geïnspireerd op een jachtluipaard en hebben de "verborgen deurklinken de vorm van een vliegende ijsvogel". De vorm van de achterlichten zou geïnspireerd zijn op Peng, een vogel uit de Chinese mythologie die in een gigantische vis zou kunnen transformeren. De JMEV Yi wordt straks in het Chinese Nanchang geproduceerd. Definitieve specificaties zijn er nog niet. Wel zou de als GSE gepresenteerde auto leverbaar worden met een 47 kWh accupakket en met een unit die 59 kWh biedt. Mogelijk keer de modelnaam GSE terug op de Renault-variant die naar Europa komt.