DeLorean met Alpha5 terug naar de toekomst

DeLorean is terug. De herboren fabrikant heeft het doek getrokken van de Alpha5, de eerste nieuwe auto van het merk sinds de DMC-12. De Alpha5 is helemaal elektrisch en is vooral geen moderne interpretatie van de auto die onder meer dankzij de Back to the Future-films beroemd werd.

DeLorean Motor Company heeft de eerste foto's van het in- en exterieur van de Alpha5 vrijgegeven. De Alpha5 is een volledig nieuw elektrisch aangedreven model, een auto waarin het bedrijf wel designelementen van de DMC-12 heeft verwerkt. Natuurlijk kan DeLorean niet om verwijzingen naar de DMC-12 heen. Zo meldt het bedrijf onder meer dat de Alpha5 in 4,35 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 88 mph (142 km/h) moet kunnen sprinten. In de Back to the Future-films is 88 mph de snelheid waarbij de DMC-12 naar een andere tijd wordt geflitst.

Dat is natuurlijk niet de enige informatie die we over de nieuwe DeLorean te weten komen. De Alpha5 is een 5 meter lange GT-achtige coupé met een wielbasis van 2,3 meter. Net als de DMC-12 heeft de Alpha5 vleugeldeuren en in de led-lichtsignatuur aan zowel voor- als achterzijde nemen we kleine knipogen naar de voorvader van de nieuwe DeLorean waar. Naar verwachting lanceert de Alpha5 zich in 2,99 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) en bedraagt de topsnelheid 250 km/h. De DeLorean Alpha5 krijgt daarnaast minimaal 100 kWh accupakket, goed voor een actieradius van meer dan 480 kilometer. Ter vergelijking: de DMC-12 was door omstandigheden met zijn 132 pk sterke V6 veel bescheidener gemotoriseerd.

De DeLorean Alpha5 biedt in tegenstelling tot de DMC-12 plaats aan tot vier inzittenden. Het interieur van de Alpha5 oogt net als de verpakking ervan helemaal actueel. We zien een relatief minimalistisch interieur compleet met een digitaal instrumentarium en een in de middentunnel geïntegreerd verticaal infotainmentscherm.

Uitgebreide technische specificaties en prijzen zijn er nog niet.