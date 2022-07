DeLorean blikt terug op niet bestaand verleden

DeLorean Motor Company trok medio dit jaar het doek van de Alpha5, een volgens het bedrijf bijna productierijp studiemodel met vleugeldeuren en een elektrische aandrijflijn. Het nieuwe DeLorean Motor Company neemt je mee naar een parallel universum waarin het originele DeLorean Motor Company nooit failliet is gegaan en door de jaren heen concept-cars en productiemodellen is blijven bouwen. We maken kennis met een hele vloot modellen, waaronder auto's met een elektrische aandrijflijn en met een brandstofcel aan boord.

Het DeLorean Motor Company zoals je dat kent van de dit jaar gepresenteerde Alpha5 is geen directe voortzetting van het originele DeLorean Motor Company, dat in 1982 op de fles ging. Officieel heet het huidige DeLorean dan ook DeLorean Motors Reimagined, al profileert het bedrijf zich als een directe afstammeling van het bedrijf dat de onder meer door de Back to the Future-films bekend geworden DMC-12 op de weg zette. DeLorean Motors Reimagined werd in 1995 opgericht en was aanvankelijk een bedrijf waar je je oude DMC-12 kon laten onderhouden. Dat 'nieuwe' DeLorean gaat in de vorm van de Alpha5 zijn eerste door de DMC-12 geïnspireerde elektrische auto produceren en middels een uitgebreide reeks schetsen en computertekeningen blikt het bedrijf terug op een verleden dat het nooit heeft gehad.

DeLorean Motors Reimagined stelt zich een verleden voor waarin het originele DeLorean nooit failliet is gegaan en vult de periode tussen 1982 en 2022 op met een hele reeks auto's. De eerste auto die het nieuwe DeLorean laat zien is de DMC-24, maar dat is helemaal geen eigen creatie. Die DMC-24 is namelijk een door het originele DMC bedachte vierzitsbroer voor de DMC-12 met aan elke zijde twee intense vleugeldeuren. De door ItalDesign getekende DMC-24 krijgt in het fictieve verleden van het nieuwe DeLorean dan ook opvallend weinig aandacht.

Alpha2 (1996)

De eerste 'eigen' auto die het nieuwe DeLorean voor zijn niet bestaande verleden had voorzien, is de Alpha2. In DeLorean's denkbeeldige tijdlijn presenteert het in 1993 een eerste designschets (foto 9 en 10) van een auto die uiteindelijk op zou drogen als een roadster die in 1996 op de markt komt (foto's 11 tot en met 15). De auto oogt overigens opvallend weinig 'nineties' voor een medio jaren negentig op de markt te verschijnen sportwagen. Achterop vindt je - net als op de DMC-12 - verlichting die uit een hele reeks pixelachtige segmenten is opgebouwd.

Alpha3 (2006)

Vervolgens laat DeLorean in 2006 weer van zich horen. In dat fictieve DeLorean-jaar trekt het bedrijf het doek van de Alpha3, de eerste volledig elektrische auto van het bedrijf (foto's 18 t/m 22). De Alpha3 zou een luxueus en gestrekt model zijn met vier vleugeldeuren waar het bedrijf in 2003 nog een meer sedanachtige versie van in schetsvorm op de tekentafels zou hebben liggen (foto's 16 en 17).

Alpha4 (2013)

2013 had het jaar moeten zijn waarin DeLorean een elektrische SUV (foto's 28 t/m 32) met vleugeldeuren op de markt brengt die zijn leven op de tekentafel als een modulaire pick-up begint (foto's 23 t/m 27). De Alpha4 is niet zomaar een EV, maar een elektrische SUV met een brandstofcel aan boord. De Alpha4 heeft plek voor zeven tot acht inzittenden.

Alpha 5 (2022)

Dan is er de Alpha5. Die werd dit jaar al gepresenteerd, maar van die auto laat DeLorean nog een stel designschetsen zien van hoe de auto ook had kunnen opdrogen (foto's 33 t/m 42).

DeLorean dicht zichzelf zo te zien graag een vooruitziende blik toe. Het was in zijn fictieve verleden vroeg met elektrische modellen en zelfs met een waterstofauto. Bovenstaande zegt officieel vrij weinig over de toekomst van het nieuwe DeLorean, al levert het natuurlijk geinig kijkvoer op. Welke is jouw favoriet?