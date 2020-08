De Vluchtstrook: De ruitenwissers ín de Lancia Flaminia

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Onlangs schitterden de Nissan Cima en Toyota Mark II in deze rubriek, vanwege hun tijdelijk leverbare ruitenwissers op opmerkelijke plaatsen. Dat was het resultaat van de Japanse hang naar onbegrensde luxe tijdens de zogenoemde 'Bubble Economy'. In een heel ander tijdperk én een heel ander deel van de wereld werd er echter al eerder iets opmerkelijks gedaan qua ruitenwissers. In Italië was begin jaren 60 Lancia nog een merk met hoog aanzien en was het tot de tanden toe gewapend om de strijd aan te gaan met de concurrentie van over de grens. De Lancia Flaminia was het neusje van de zalm van de fabrikant en die kreeg alles wat Lancia in huis had mee om de luxe-ervaring naar een nieuw niveau te tillen.

De Flaminia was niet alleen het paradepaardje van Lancia, maar was als Cabriolet, Coupe, GT en in het bijzonder de Sport (Zagato) ook een lust voor het oog. De Berlina mocht er ook zijn, al was die iets conventioneler van vorm. Het onderscheidend vermogen moest in de sedan vooral komen van luxe en prestaties. Daarvoor trok Lancia alle registers open. Bij de tweede serie van de Flaminia Berlina, die in 1961 op de markt kwam, schroefde men het vermogen van de 2.5 V6 op naar 110 pk, behoorlijk fors voor die tijd. Later zou er zelfs nog een 2,8-liter komen met 129 pk. We richten ons echter op de Flaminia uit 1961, want die had namelijk optioneel maar liefst vier (!) achterruitenwissers. Twee aan de buitenkant en twee, jawel, aan de binnenkant.

De ruitenwissers aan de achterkant (sowieso al bijzonder, want een ruitenwisser op de achterruit van een sedan is ook iets uit het verleden) hadden uiteraard de gebruikelijke taak: ze voerden het regenwater af. De wissers aan de binnenkant, die precies synchroon met de andere wissers over de ruit bewogen, hadden als taak om eventuele condens weg te wissen. In die tijd was het immers nog doodnormaal dat een luxe sedan via allerlei kieren en naden heel vochtig kon worden vanbinnen. We spreken hier ook over de tijd vóór achterruitverwarming. Met deze prachtige accessoire, de twee extra wissers, zou men geen last meer hebben van ongewenst vocht. Wel zo prettig, want Lancia vond dat goed zicht naar achteren extra belangrijk was vanwege de 'aanzienlijke topsnelheid' van bijna 170 km/h.

Hoewel het een opvallende innovatie was en Flaminia-eigenaren er ongetwijfeld veel bekijks mee trokken, waren de extra ruitenwissers geen lang leven beschoren. Rond 1965 verdween de voorziening weer. Vijf jaar daarna viel het doek voor de Flaminia in z'n geheel. Na van nog eens zes jaar kwam er in de vorm van de Gamma in 1976 pas weer een spiritueel opvolger van de Flaminia. Daarbij zag Lancia de noodzaak voor een achterwisser (laat staan meerdere) überhaupt niet meer.