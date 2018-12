De Tweeling: Pontiac Vibe – Toyota Voltz

Een hoge, vrij uitwisselbare hatchback uit het begin van deze eeuw die nooit in Europa is verkocht lijkt niet het meest spraakmakende onderwerp voor deze rubriek, maar geef ons een paar minuten. De Pontiac Vibe en Toyota Voltz zijn interessanter dan de eerste aanblik doet vermoeden.

Voor een auto die door Japanners en Amerikanen is ontwikkeld is de Pontiac Vibe eigenlijk verrassend Europees. Z’n wat hogere koetswerk houdt net als dat van bijvoorbeeld een Golf Plus het midden tussen een reguliere hatchback en een midi-MPV en achter het stoere front gaan uiterst verantwoorde viercilindermotoren schuil.

Samen

Voor General Motors was de Vibe in 2002 de opvolger van een reeks compacte Chevrolets op basis van de Toyota Corolla. De Chevrolet Nova uit de jaren ’80 schitterde al eerder in deze rubriek en latere Corolla’s kregen gezelschap van een Chevrolet-broertje met de naam Prism. Ook in onder meer Australië zochten GM en Toyota elkaar overigens geregeld op. In het geval van de Vibe voorzag GM echter eens niet een bestaand Toyota-product van een ander logo, maar werden de auto’s daadwerkelijk gelijktijdig ontwikkeld.

Basisvorm

Hoewel het Toyota-DNA met name in het interieur duidelijk terug te vinden is en ook de motoren van Japanse schappen komen, verschilt de Vibe (vanaf foto 9) qua uiterlijk duidelijk van de Toyota Matrix (vanaf foto 14) die in de Amerikaanse showrooms van het Japanse merk verscheen. De basisvorm van de auto’s is gelijk, maar met een andere C-stijl, een anders ingedeelde achterkant en een compleet afwijkend front zijn de twee toch prima van elkaar te onderscheiden.

Op de boot

Dat is dan ook de reden dat niet de Matrix, maar de Voltz van Toyota in de kop van dit verhaal wordt genoemd. De Matrix en Vibe werden met het oog op de Amerikaanse markt ontwikkeld, maar Toyota besloot dat het toch een goed idee was om een versie van de praktische auto in het thuisland te gaan voeren. Daarvoor zette het opmerkelijk genoeg niet de eigen Matrix, maar juist de interpretatie van Pontiac op de boot naar Azië. De Vibe werd slechts voorzien van een gespiegeld dashboard en in verband met de regelgeving wat afwijkende verlichtingsunits. De achterklep werd nog voorzien van Toyota-logo’s, maar aan de voorzijde mocht het Pontiac-beeldmerk zelfs blijven.

Afgaande op de foto’s die we vonden van de Voltz werden de Amerikaanse genen van het model dankbaar aangepakt door de marketingafdeling. Door de auto op een tropisch strand of voor een wegrestaurant te fotograferen wordt getracht het ware route 66-gevoel over te brengen. Wie daardoor het verschil niet ziet helpen we graag even op weg: de Voltz heeft zijknipperlichten, de Vibe niet.