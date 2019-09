De Tweeling: Nissan Pulsar/Cherry - Alfa Romeo Arna - Holden Astra

Daar is hij dan: de Alfa Romeo Arna. Het misschien wel meest spraakmakende voorbeeld van een automobiele tweeling is echter geen tweeling, maar een drieling. Ook Holden zat namelijk in het complot.

Het moest er een keer van komen, de Arna in De Tweeling. Deze in 1983 gelanceerde ‘Italiaan’ wordt door vele autoliefhebbers wereldwijd nog altijd gezien als de auto die er als geen ander in slaagde het slechtste van twee werelden in zich te verenigen. Door het koetswerk van een Nissan Cherry te combineren met Italiaanse techniek ontstond de auto met de charme van een Japanner uit de jaren 80 en de bouwkwaliteit van een Alfa uit dezelfde periode.

Het idee achter de Arna is evengoed zo slecht nog niet. De naam is een afkorting van Alfa Romeo Nissan Autoveicoli, de joint venture tussen Nissan en Alfa Romeo die voor de in slecht weer verkerende Italianen een relatief voordelige opvolger voor de Alfasud opleverde. Zeker in Europa viel er in het segment van de compacte hatchbacks goed geld te verdienen, dus zo’n model was zeer gewenst.

Cherry Europe

Door de deal met Nissan kon Alfa de op zichzelf niet onaardig gelijnde N12-generatie van de Cherry in Italië bouwen. Die Cherry verscheen in 1982 en ging buiten Europa net als zijn voorganger als Nissan Pulsar door het leven. De Japanse viercilinders werden voor de Arna vervangen door karaktervolle Italiaanse boxermotoren met een inhoud van 1,2, 1,3 of 1,5 liter. Net als de Nissan was de Arna er met drie of vijf deuren. Het koetswerk onderscheidde zich slechts door een eigen front met de bekende Alfa Scudetto en richtingaanwijzers die naast in plaats van onder de koplampen werden geplaatst. Aan de achterkant kwamen er nieuwe, plattere achterlichten, een andere kentekenplaatuitsparing en natuurlijk het bekende logo van het merk uit Milaan.

De oplettende kijker zal zien dat in de bovenstaande galerij ook Cherry’s met bovengenoemde kenmerken te vinden zijn. Dit was wellicht het interessantste resultaat van de samenwerking tussen Nissan en Alfa: de Nissan Cherry Europe. Dat was in alles een Arna, maar dan zonder de grille en logo’s die hem zo interessant maken. De in Italië gebouwde Arna werd om redenen die nog altijd slecht worden begrepen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje als Nissan aan de man gebracht.

Holden

Daarmee is het verhaal echter nog niet voorbij, want ook aan de andere kant van de wereld was er een merk dat wel heil zag in de Nissan Pulsar. Dat merk was Holden, dat worstelde met de nieuwe Australische regels onder het in deze rubriek eerder beschrevenButton Car Plan. Dat dwong autofabrikanten het aantal lokaal gebouwde modellen terug te dringen in de hoop op een betere positie voor Australische merken op het internationale speelveld, maar leverde vooral een enorme reeks interessante ‘rebadges’ op.

Eén daarvan was de eerste Holden Astra, die niets meer of minder was dan een Nissan Cherry met een andere grille. De Astra werd net als de Pulsar in Australië in elkaar geschroefd, maar kreeg gewoon een door Nissan ontworpen 1.5-je mee. Om de Pulsar van de Astra te onderscheiden, besloot Nissan al snel om zijn eigen versie als Langley uit te voeren. Dat was de naam die in Japan op een luxer uitgevoerde versie van de Pulsar werd geplakt. De Langley en de Australische Pulsar zijn derhalve te herkennen aan een doorlopende achterlichtbalk die de kentekenplaat naar de bumper dirigeert en aan vier naast elkaar geplaatste koplampunits.

Na de eerste Holden Astra volgde nóg een op een Pulsar gebaseerd exemplaar. Vanaf 1995 is de Holden Astra echter wat je van een GM-dochter als Honden verwacht: een afgeleide van de Europese Opel Astra.

Te koop

Hoe verguisd ook, inmiddels is de Alfa Romeo Arna oud genoeg om interessant te zijn. Liefhebbers van rariteiten kunnen zich melden in Veenendaal, waar op het moment van schrijven een ogenschijnlijk strak exemplaar te koop staat. (screenshot)