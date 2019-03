Dodge Stealth. Het klinkt angstaanjagend en vooral heel erg Amerikaans. Dat is deze Dodge echter allerminst, want de Amerikanen hadden bijzonder weinig te zeggen bij de ontwikkeling van deze sportcoupé.

Vraag een liefhebber van Japanse sportauto’s wat de beste periode was voor zijn of haar favoriete autosoort en je komt onherroepelijk uit bij de jaren 90. De Toyota Supra, de Honda NSX, de laatste Mazda RX-7 en de Nissan Skyline R34 zijn allemaal afkomstig uit deze periode en spreken, aangejaagd door ‘The Fast and The Furious’, bij een grote groep tot de verbeelding.

Mitsubishi was er in 1990 als de kippen bij en bracht de GTO naar buiten, een auto die wereldwijd bekendstond als 3000GT. Een groot verschil met veel concurrenten was dat deze Japanner geen in lengterichting geplaatste motor met achterwielaandrijving combineerde, maar een dwarsgeplaatste V6 had die in principe de voorwielen aandreef. In de meeste landen was vierwielaandrijving echter standaard, terwijl we in Europa zelfs uitsluitend de razendsnelle twin-turboversie kregen voorgeschoteld. Die leverde 286 pk en was goed voor een 0-100-sprintje in een zeker voor die tijd razend rappe 5,9 tellen.

De Mitsubishi 3000GT was een echte wereldauto en stond in Azië, Europa en Noord-Amerika in de showrooms. In de VS en Canada bleef het daar echter niet bij, want daar kreeg de auto meteen vanaf het begin gezelschap van het broertje van Dodge. Die auto onderscheidde zich slechts op details van het origineel. Zo werd de voorbumper opgeluisterd door een luchtinlaat in de kenmerkende, vierdelige Dodge-stijl en kwam er een andere achterkant met eigen achterlichtunits en een opvallende spoiler aan de basis van de achterruit. Ook was de Stealth er met een minder krachtige V6 dan die van de 3000GT die we in Europa kenden, maar dat gold voor de Mitsubishi-versie buiten Europa ook.

In 1994 vond Mitsubishi het tijd voor een facelift en daar deed Dodge vrolijk aan mee. Het onderscheid bleef aan de achterzijde intact, maar de voorkant van beide modellen ging op een vergelijkbare manier op de schop. De klapkoplampen maakten daarbij plaats voor vaste exemplaren met moderne projectortechniek. In 1994 verscheen er bovendien een tweede carrosserievariant van de 3000GT. Wie denkt dat de Peugeot 206 CC en de eerste Mercedes-Benz SLK de eerste moderne cabrio's met een hard klapdak waren, heeft het mis, want de 3000GT Spyder had halverwege de jaren 90 al zo'n wegvouwbare hardtop.

De Amerikaans-Japanse sportieveling was overigens zeker niet de enige vrucht die de innige relatie van Mitsubishi en Chrysler heeft voortgebracht. Zo was de eerste generatie van Mitsubishi’s Space Wagon er als Dodge Colt Vista en maakten we veel recenter nog kennis met de Dodge Attitude, een Mitsubishi Mirage met een andere grille.

De Mitsubishi 3000GT kende een vrij lange carrière en werd gebouwd tussen 1990 en 2000. De Stealth hield het al eerder voor gezien en verdween in 1996 van het toneel. Hoewel de officiële verkoop van de Stealth zich beperkte tot Noord-Amerika, duikt er toch af en toe een exemplaar in ons land op. Op het moment van schrijven staat er op deze website echter maar één exemplaar van dit indrukwekkende duo te koop, en dat is een strakke 3000GT.