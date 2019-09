De Tweeling: Ford F-150 – Lincoln Blackwood

Op zichzelf is een automobiele tweeling bestaande uit een Ford en een Lincoln verre van opmerkelijk. Merken die in Amerika actief zijn komen wel vaker tot een ‘premiumproduct’ door een bestaand model luxer uit te voeren en Fords luxemerk heeft een lange geschiedenis op dit gebied.

Met de Blackwood werd echter voor het eerste een pick-up met Lincoln-logo’s gelanceerd. Daarvoor werd de razendpopulaire F-150 van Ford als basis gebruikt. Het SUV-broertje van die auto, de Expedition, was er vanaf 1997 als Lincoln Navigator, die in de VS de trend van de écht grote luxe-SUV’s zette en onder meer de Cadillac Escalade in z’n kielzog vond. Om van de F-150 een Lincoln te maken kon Ford dus eenvoudigweg de neus en de uitrusting van de Navigator overhevelen naar de F-150.

Dat is dan ook precies wat men deed, maar daar bleef het niet bij. Om van de Blackwood iets heel bijzonders en exclusiefs te maken, werd de auto aangepakt waar het telt: bij de bak. Die werd rondom voorzien van een een zwart houtmotief (jawel, Blackwood), gevat in fraaie aluminium strips. De bak werd bovendien wat meer afgerond en kreeg achterlichten in de stijl van de Lincoln aller Lincolns, de Town Car. Het klapstuk was echter de toegangspoort. In plaats van de voor pick-ups gebruikelijke, naar beneden openende klep kreeg de Lincoln twee deurtjes mee. Die vormden de weg naar een uitzonderlijk fraai afgewerkte, maar daardoor ook wat kwetsbare en compacte laadbak.

Iedere Blackwood-koper kreeg dus een bijzondere ‘truck’ mee, maar van onderscheid tussen de verschillende exemplaren was dan weer geen sprake. Een 5,4-liter V8 met zo’n 300 pk was de enige motor-optie, de grote Crew Cab-cabine de enige koetskeuze en zwart de enige beschikbare kleur.

Of dat het probleem was weten we niet, maar feit is dat dit premium-werkpaard niet aansloeg bij de Amerikaanse kopers. Na iets meer dan een jaar werd de stekker uit de Blackwood-productie getrokken. Lincoln probeerde het in de jaren die volgden nog één keer met de Mark LT, een met minder fantasie omgebouwde F-150. Toen ook dat geen succes bleek, werd het project gestaakt. Cadillac deed ook een poging met de Escalade EXT, die in 2001 verscheen en het tot 2014 volhield. Sindsdien moeten liefhebbers van luxe pick-ups terugvallen op de topversies van de bekende producten van Ford, Chevrolet, GMC, Ram en een handjevol Japanse alternatieven.