De (tot nu toe) populairste elektrische auto's van Nederland

De verkoopcijfers van november zijn binnen en dat betekent dat we ook de voorlopige jaarbalans kunnen opmaken. We zoomen in op de elektrische auto en zetten de populairste merken en modellen over de eerste elf maanden van dit jaar voor je op een rij.

Eerder namen we de tot nu toe populairste merken en modellen van 2022 met je door. Dat leverde interessante inzichten op. Hoewel Kia tot op heden in 2022 het populairste merk van Nederland is, is de Peugeot 208 het populairste model. Van alle dit jaar in Nederland geleverde Peugeots 208 was bijna 38 procent volledig elektrisch. Hoog tijd dus om uit te zoeken wat dit jaar tot nu toe de populairste elektrische auto's in Nederland zijn. In totaal zijn dit jaar al 59.743 nieuwe elektrische auto's geregistreerd en daarmee zijn EV's dit jaar goed voor 21,2 procent van het totaal aantal geregistreerde nieuwe auto's.

Populairste elektrische auto's (januari-november 2022)

De populairste elektrische auto van 2022 is tot nu toe geen Kia of Peugeot en ook geen Tesla. Sterker nog, er komt niet eens een Tesla in de lijst met tien populairste EV's van 2022 voor. De Skoda Enyaq iV is met bijna 5.000 tussen januari en november geleverde exemplaren met afstand de nummer één EV van ons land. Dat Tsjechische SUV heeft een marktaandeel van ruim acht procent. De elektrische Peugeot 208 staat op de tweede positie. De 3.423 e-208's zijn goed voor 37,7 procent van de totale 208-verkopen. De Kia Niro Electric staat op plek drie met ruim 3.000 geregistreerde exemplaren. Opvallend is dat ook de beduidend hoger gepositioneerde Kia EV6 vrij dicht op de Niro zit. Met 2.820 exemplaren was 1 op de 20 tot nu toe in 2022 geleverde elektrische auto's een EV6.

De Fiat 500 viel met 1.731 tot nu toe gekentekende exemplaren net buiten de top 10 en ook de Hyundai Ioniq 5 wist met 1.706 stuks deze top 10 niet binnen te rijden. Hetzelfde geldt voor de Polestar 2 (1.631 stuks) en de Tesla Model Y (1.598). De Tesla Model 3 vinden we pas op plek 36 met 511 gekentekende exemplaren. De Volkswagen ID3 staat met 1.463 registraties op plek 19, net boven de Opel Corsa-e (1.343). De Dacia Spring claimt met 1.178 stuks de 22e plek.

Interessante nieuwkomers zijn de BYD Atto 3 (112 stuks), Toyota bZ4X (94), Nio ET7 (35), BYD Tang (35), Subaru Solterra (24), BMW i7 (10), Xpeng P7 (6 ). De grootschalige uitlevering van deze modellen is pas net begonnen of moet nog op gang komen.

Merk en model Aantal Marktaandeel 1 Skoda Enyaq iV 4.951 8,29% 2 Peugeot e-208 3.423 5,73% 3 Kia Niro Electric 3.059 5,12% 4 Kia EV6 2.820 4,72% 5 Volvo XC40 Recharge 2.470 4,13% 6 Audi Q4 e-tron 2.224 3,72% 7 Volkswagen ID4 2.112 3,54% 8 Citroën ë-C4 2.036 3,41% 9 Peugeot e-2008 1.871 3,13% 10 BMW i4 1.825 3,05%

Top 10 populairste merken met elektrische auto's (januari-november 2022)

Kia is in de eerste elf maanden van dit jaar in Nederland niet alleen het populairste automerk gebleken, het mag zich ook op EV-vlak de nummer één van Nederland noemen. Dat heeft het merk vooral te danken aan de Niro Electric en EV6. Ruim één op de tien dit jaar geleverde nieuwe elektrische auto's was een Kia. Renault en Mercedes-Benz vielen met tot nu toe achtereenvolgens 2.474 en 2.340 geregistreerde nieuwe EV's net buiten de Top 10, hetzelfde geldt voor Tesla (2.131 stuks), Fiat (1.985) en Polestar (1.631).