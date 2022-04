De Spider was een heerlijke opwarmer voor de Opel Corsa A

In 1982 kondigde Opel de komst van de eerste Corsa op bijzondere wijze aan: met de Corsa A Spider! De komst van een nieuwe Opel is per definitie groot nieuws. Letterlijk, vanwege de enorme aantallen die er gewoonlijk van worden verkocht. Van belang voor dit verhaal is om het onderscheid aan te duiden tussen groot nieuws en ronduit spectaculair nieuws. Op die laatste categorie had Opel bepaald geen abonnement, een enkele uitzondering daargelaten.

Een nieuwe Opel nam gewoonlijk de plaats in van een oude, en dat was dan dat. Het merk bewandelde hiermee een veilige weg; het was belangrijk om het hondstrouwe cliënteel niet op de tenen te trappen, tegen de haren in te strijken of het anderszins moeilijk te maken. Hun besluit om opnieuw een Opel te kopen, mocht in de showroom geen hindernissen kennen; een voorzichtige model-­evolutie hielp daarbij.

Lange aanloop naar Corsa A

Deze lange aanloop is nodig om de impact te kunnen bevatten van de aankondiging van een geheel nieuwe Opel, te meer omdat het ditmaal ging om een nieuwkomer in de laagste prijsklasse. Jazeker, er werd in Rüsselsheim gewerkt aan een auto voor onder meer klanten die de D-Kadett van 1979 te groot of te duur vonden en daarom dreigden over te stappen in een compact model van een ander merk. Een Polo of een Fiesta, bijvoorbeeld - precies het soort auto dat Opel niet had. Tot 1982, althans.

Aanvankelijk Junior

De Autosalon van Genève van dat jaar werd gekozen als het podium waarop de nieuwe spruit zich aan de wereld zou presenteren. Op dat moment gonsde het binnen de internationale autopers al van de geruchten over de nieuweling, waarop gemakshalve alvast de naam Junior was geplakt. Aan de discussie daarover kwam een eind toen het doek werd weggetrokken van een kleine, ronduit spectaculaire open auto, waarop in modieuze letters de naam Corsa Spider was geplakt. Niks Junior dus! Het opwarmertje maakte een verfrissende entree.

Michalak ging ermee aan de haal

Maar waar keken we nu precies naar? Achteraf is dat gemakkelijk te zien: de Spider was in grote lijnen de definitieve Corsa, waarvan het dak was verwijderd. Verder had hij een ander dashboard en verschilden onder meer de bumpers, grille, koplampen en het achterpaneel van het uiteindelijke model. Die zou pas een halfjaar later debuteren, in Parijs. Dat introductiefeest draaide voor een massa enthousiaste fans uit op een teleurstelling, omdat de Opel Corsa alleen werd gepresenteerd als driedeurs hatchback en als tweedeurs sedan. En dus niet als de sportieve Spider waarnaar de bezoekers in Genève verlekkerd hadden staan kijken. De Corsa bleef potdicht! Een pleistertje op deze wond werd geplakt door carrosseriebouwer Michalak, die duizend driedeurs Corsa’s ombouwde naar het voorbeeld van de Spider uit Genève. Als goedmakertje, voor het zo jammerlijk verdwenen opwarmertje.

