Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De nieuwste ruime gezinsauto van Fiat heeft gewoon een dieselmotor

Welkom Qubo L

19
Fiat Qubo L
Fiat Qubo LFiat Qubo LFiat Qubo LFiat Qubo LFiat Qubo L
Lars Krijgsman

Fiat presenteert een nieuwe ruime gezinsauto. Hij heet Fiat Qubo L is er met een elektrische aandrijflijn, met een benzinemotor én met twee diesels!

De Fiat Qubo L is de enige personenauto van Fiat in Europa met een dieselmotor. Wat het is: een personenautoversie van de Fiat Doblò. Inderdaad, de zoveelste Stellantis-toevoeging aan het rijtje bestelauto's en derivaten op basis van de Peugeot Partner (en Rifter) en Citroën Berlingo.

Eerder gebruikte Fiat de naam Qubo al voor de - in Nederland tot 2016 geleverde - personenautoversie van de Fiorino. De nieuwe Qubo L komt als 4,75 meter lange zevenzitter met een wielbasis van 2,98 meter en als kortere variant met plek voor vijf personen. Die is 4,4 meter lang en heeft 2,79 meter tussen de voor- en achteras.

Opmerkelijk is de aandrijflijn. Waar de personenautoversie van de Berlingo tegenwoordig altijd elektrisch is, is de Fiat Qubo L er vooral met een dieselmotor. Daarmee is het in Europa de enige personenauto van Fiat met een zelfontbrander. Er zijn 100 pk en 130 pk sterke diesels. Een elektrische versie komt er echter al, maar enkel van de variant met vijfzitter. Ook zet Fiat een 110 pk sterke benzinemotor op het menu.

Dan het slechtere nieuws: in Nederland komt de Fiat Qubo L niet op de markt. Een verboden vruchtje dus.

19 Bekijk reacties
Fiat Fiat Qubo Bestelauto's Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Fiat Qubo 1.4 Actual Nieuwe distributie riem NAP

Fiat Qubo 1.4 Actual Nieuwe distributie riem NAP

  • 2009
  • 94.739 km
€ 3.999
Fiat Qubo 1.4 Dynamic Airco, LM-velgen, Navi

Fiat Qubo 1.4 Dynamic Airco, LM-velgen, Navi

  • 2012
  • 126.138 km
€ 6.750
Fiat Qubo 1.4 Trekking Limited Edition Airco Trekhaak schuifdeur l-r

Fiat Qubo 1.4 Trekking Limited Edition Airco Trekhaak schuifdeur l-r

  • 2011
  • 206.494 km
prijs op aanvraag

Lees ook

Nieuws
Fiat Qubo

Fiat onthult ‘nieuwe’ zevenzitter in Brussel

Occasiontest
Skoda Fabia vs. Fiat Qubo

Occasion Test: Fiat Qubo 1.4 (2011) vs. Skoda Fabia Combi 1.2 TSI (2011)

Nieuws
Fiat Qubo

Fiat introduceert nieuwe benzinemotor in Qubo

Nieuws
Fiat Qubo Trekking Limited Edition

Speciaal voor ons: Fiat Qubo Trekking

Nieuws
Fiat Qubo Trekking

Fiat Qubo Trekking: lekker opgeruigd

Lezersreacties (19)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.