De motor van de Fiat 124 maakte Lancia wereldkampioen

Als opvolger voor de 1300/1500-serie presenteert Fiat op de autosalon van Genève in maart 1966 de strak gelijnde 124. Onder de motorkap van de vierdeurs sedan ligt een geheel nieuwe motor, intern aangeduid als de 124.A.000. Met zijn stoterstangen en aluminium cilinderkop is de giet­ijzeren viercilinder lijnmotor op dat moment helemaal bij de tijd. De machine is het geesteskind van Aurelio Lampredi. Inderdaad, dezelfde Lampredi die eerder bij Ferrari naam heeft gemaakt met legendarische V12’s. Sinds 1955 is hij bij Fiat verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe motoren. Zo ook voor de die van de nieuwe Fiat 124, die op dat moment helemaal state-of-the-art is. Met een boring en slag van respectievelijk 73,0 en 71,5 millimeter heeft de viercilinder een inhoud van 1.197 cc, waaruit 60 pk kan worden geperst. Door de jaren heen verschijnen tal van variaties, waarvoor Fiat naar hartenlust speelt met de boring en slag. Eén van de eerste varianten verschijnt in 1968 met een cilinderinhoud van 1.438 cc en 70 pk in de Fiat 124 Special. Ook Abarth ontfermt zich over de 124-krachtbron, die met een aangepaste cilinderinhoud wordt gebruikt in de Abarth 1300 Scorpione. Als in 1974 de Fiat 131 de 124 opvolgt, krijgt die nieuwe auto gewoon een doorontwikkelde 124-motor.

Er is meer dan alleen boring en slag om mee te spelen. Dit blijkt al in oktober 1966, als de Fiat 124 Sport Spider verschijnt. Voor deze open auto hebben Lampredi en zijn mensen niet alleen de cilinder­inhoud opgeboord tot 1.438 cc, ze hebben ook de stoterstangen verruild voor een nieuwe cilinderkop met twee bovenliggende nokkenassen, die door een distributieriem worden aangedreven. Dankzij deze ingreep stijgt het vermogen tot 90 pk. Aanvankelijk wordt deze motor (met verschillende slagvolumen) ook toegepast in de Fiats 124 Coupé, 125 en 132. Maar dit is slechts het begin, want de motor wordt steeds verder doorontwikkeld en verschijnt bij Fiat ook in de Ritmo, Croma, Tipo en tot 1999 in de Tempra. Behalve bij Fiat zelf, wordt de DOHC-motor eveneens gebruikt bij Lancia en Alfa Romeo. Bij die laatste zit hij onder meer in de 164 Turbo en de 155 Q4. Lancia lepelt de motor in een lange lijst modellen, van de Beta tot de Thema en van de Trevi (als VX zelfs met een Volumex-compressor) tot de Kappa. Wanneer in 1986 de Fiat Croma 1.9 D i.d. verschijnt, als eerste personenauto met een direct ingespoten diesel­motor, blijken de wortels van die motor ook te liggen bij de Lampredi Twin Cam. En, niet onbelangrijk, Lancia wint met de doorontwikkelde DOHC-versie maar liefst zeven maal het WK Rally. De motor ligt eerst achterin de Rally 037 (met 350 pk in Groep B-specificatie) en daarna zes keer voorin de Delta (met uiteindelijk 365 pk in Groep A-trim). Ook buiten het Fiat-concern vindt de DOHC zijn weg: halverwege de jaren tachtig monteert Morgan hem in de Plus 4.

Opmerkelijk genoeg wordt de 124-motor niet in de Lada 1200 gemonteerd. Hoewel de Lada een in licentie gebouwde Fiat 124 is, krijgt de Rus een Fiat-viercilinder mee die door de Italianen zelf nooit is gebruikt. De Indiase 124 van Premier Automobiles heeft zelfs een Nissan-motor. Andere in licentie gebouwde 124’s krijgen wel de 124-motor mee, zoals de in Korea door Asia Motors gebouwde Fiat-Kia 124 en de uit Turkije afkomstige Tofas Murat 124. Dan is er natuurlijk nog de Spaanse link met Seat, dat de viercilinder eerst toepast in de Seat Ritmo en daarna in de Seat Ronda. Halverwege de jaren zeventig ontfermt ook de Braziliaanse tak van het Fiat-concern zich over de 124-motor. De Brazilianen bouwen tal van varianten met niet alleen grotere, maar vooral ook kleinere slagvolumes. Verder ontwikkelen ze een cilinderkop met een enkele bovenliggende nokkenas (SOHC). Die houden zij niet alleen voor zichzelf in Zuid Amerika, want hij wordt ook naar Italië verscheept waar hij onder meer terechtkomt in de Fiat 131 en zelfs in de Croma. Daarnaast gebruikt Fiat do Brasil de krachtbron als basis voor een aantal diesel-­varianten van de Panda, Uno en Fiorino; de laatste twee verschijnen ook bij ons op de markt. Pas in 2004 is de rek eruit; wanneer de laatste Fiats Mille en Palio in Brazilië van de band lopen, is het definitief gedaan met de 124-motor.

Dit artikel is eerder verschenen in AutoWeek Classics nummer 9 uit 2016.