De mistlampen van een BMW 7-serie E38 vertellen iets belangrijks

Juist de ingetogenheid van de 7-serie uit de jaren 90 maakt hem anno 2022 zo mooi. Bij de E38 kon je buiten het eventuele typeplaatje eigenlijk aan niets zien of je met een bescheiden 728i of een dikke 740i te maken had. Topmodel 750i – met V12! – kreeg een dun laagje chroom op de verticale spijlen van de grille mee, maar om dat te zien moet je ook van goeden huize komen.

Zichtbare uitlaateindes waren er bij dit model af fabriek nooit. In plaats daarvan verstopte BMW de uitlaten in alle gevallen keurig aan beide zijden achter de strakke, gladde achterbumper. Vergelijk dat nu eens met de jongste 7-serie. De M760i onderscheidt zich niet alleen met het M-sportpakket dat ook op de andere versies leverbaar is, maar ook met een hele reeks aan M-logo’s, enorme wielen, opvallende remklauwen en enorme, trapeziumvormige uitlaten. Subtiel, hoor …

En toch … was er ook bij een E38 zonder typeaanduiding wel degelijk een manier om iets over de motor te zeggen. Daarvoor moeten we niet naar de achterkant kijken, maar naar de voorkant. Meer specifiek naar de mistlampen, die door hun plekje in de brede luchtsleuf in de bumper nauwelijks opvallen. Bij een 7-serie op benzine zijn deze lampen ongeacht het type krachtbron of het bouwjaar enkele centimeters breder dan bij de diesels. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de beschikbare ruimte, wellicht in het kader van de turbo die de 725tds, 730d en 740d stuk voor stuk hebben. Wie nu een E38 heeft, moet bij het vervangen van mistlampen dus goed opletten: niet alles past! Wie geen E38 heeft, heeft helemaal niets aan deze informatie. Al is het wel een leuk verhaal natuurlijk.