De Europese verkooptoppers van november

De Europese automarkt heeft het vorige maand niet al te best gedaan door de nieuwe opleving van het coronavirus, maar toch waren er ook modellen die juist in grotere aantallen over de toonbank gingen. Dit zijn de 10 best verkochte modellen op de Europese markt in november.

Het volledige jaaroverzicht laat nog even op zich wachten tot in januari alle definitieve cijfers binnen zijn, maar onderzoeksbureau JATO weet wel te vertellen welke modellen in november in Europa het vaakst de showroom uit rolden. Op nummer 1 staat de Volkswagen Golf met 24.784 exemplaren. Toyota's Yaris volgt met 19.397 stuks op de tweede plek. In oktober wist Toyota van het model nog 17.903 te slijten en ten opzichte van november 2019 bedraagt de stijging zelfs 29 procent. De Renault Clio volgt achter de Yaris op plek drie met 19.160 exemplaren. De grootste stijger ten opzichte van november 2019 is echter de Peugeot 2008, waarvan de verkoopaantallen met maar liefst 46 procent toenamen. PSA heeft met drie modellen sowieso best een sterke positie in de top 10.

De brandstofauto lijkt in Europa dus nog steeds het populairst. Opvallend genoeg wisten veel modellen in de top 10 een behoorlijke stijging door te maken in november, ondanks het feit dat de meeste merken er over het geheel genomen juist op achteruit gingen. In geheel Europa daalde de totale autoverkoop ten opzichte van 2019 met 12 procent tot 897.692 exemplaren. Het Nederlandse lijstje van de bestverkochte auto's in november kent een aantal overeenkomsten met die van Europa, maar verschilt ook op een aantal punten. De Volkswagen ID3, Volvo XC40 en de Kia Niro komen in de Europese top 10 namelijk niet voor.