Europese automarkt hard geraakt in november

De effecten van de coronacrisis zijn duidelijk terug te zien op de Europese automarkt, want na een voorzichtig herstel is er opnieuw sprake van een forse daling in het aantal registraties.

In november zijn er in Europa 897.692 nieuwe auto's op kenteken gezet, 12 procent minder dan dezelfde maand in 2019. Dit komt met name door de strenge maatregelen die verschillende landen hanteren om de verspreiding van het virus te beteugelen. September was eigenlijk de enige maand waarin het de automarkt beter verging dan vorig jaar. In oktober bedroeg de daling namelijk al 7,8 procent, maar die zet zich in november dus alleen maar verder door. Van de grootste automarkten noteert Frankrijk met min 27 procent de sterkste daling in november, gevolgd door Spanje met een min van 18,7 procent. Italië en Duitsland zijn met dalingen van respectievelijk 8,3 en 3 procent een stuk minder hard geraakt. Nederland doet het niet al te best: wij moesten in november 14,3 procent inleveren ten opzichte van 2019.

Is er dan alleen maar negatief nieuws? Voor sommige merken niet. De Volkswagen Group moet het weliswaar met 13 procent minder geregistreerde auto's doen, maar Audi laat een plus van 2,7 procent zien. BMW en Mercedes-Benz moeten daarentegen respectievelijk -6,3 en -4,5 procent toegeven op het afgelopen jaar. In absolute aantallen is Mercedes-Benz echter nog steeds het bestverkochte merk van de 'Duitse drie'. Vrijwel ieder automerk heeft het momenteel wel te verduren, maar de hardste klappen vallen bij Mazda (-37,1 procent), Mitsubishi (-36,4 procent), Honda (-27,2 procent), Jaguar Land Rover (-27,2 procent) en Ford (-20,5 procent).

De harde daling in november maakt dat de Europese automarkt de totale achterstand ten opzichte van vorig jaar zeker niet meer in kan halen. Over de eerste elf maanden van 2020 daalde het aantal nieuwe registraties met 25,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In concrete cijfers vertaalt zich dat in 3 miljoen minder kentekenregistraties, het totaal over 2020 bedraagt tot dusver ongeveer 9 miljoen geregistreerde nieuwe auto's. Gezien de huidige opleving van het virus ligt het niet voor de hand dat december opeens wél een topmaand wordt ...