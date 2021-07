In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De aanwezigheid van adaptieve cruisecontrol is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Zelfs op de meeste B-segmenters is het systeem optioneel verkrijgbaar. De automatisch afremmende cruisecontrol is er echter nog niet zo heel lang. Mitsubishi was halverwege de jaren 90 de eerste fabrikant die de technologie naar het productiestadium loodste.

Nee, als het om deze innovatie gaat zijn het niet Mercedes-Benz of BMW die met de eer mogen strijken. Die merken komen later in dit verhaal nog aan bod. Mitsubishi was de eerste fabrikant die experimenteerde met het idee van adaptieve cruisecontrol. Al in 1992 introduceerden de Japanners een voorloper van dat systeem op de Debonair, het toenmalige topmodel van Mitsubishi. Het systeem, dat door Mitsubishi simpelweg 'Distance Warning' werd genoemd, werkte met lidar en een camera en detecteerde voorliggers binnen een afstand van 100 meter. Kwam je te dichtbij? Dan kreeg je een rood lichtje te zien op het dashboard. De Debonair kon echter niet zelfstandig het gas loslaten of afremmen. In de Japanse introductievideo van de Debonair is de werking vanaf 8:12 te zien.

Doorontwikkeling

In feite functioneerde het systeem in de Debonair dus op dezelfde manier als de afstandswaarschuwing die veel auto's vandaag de dag in het dashboard laten zien als je te dicht op een voorganger komt. Daarmee was het dus nog niet heel geavanceerd, maar de eerste stap was gezet. Mitsubishi ontwikkelde het systeem verder door en introduceerde in 1995 een verbeterde versie op de Diamante: Preview Distance Control. De werking van dat systeem is in principe hetzelfde als dat van de Debonair, maar met een belangrijk verschil: Preview Distance Control grijpt wél in als je een voorganger nadert. Niet met een remingreep, maar wel door het gas los te laten en in het geval van de vijftraps automaat terug te schakelen, zodat de auto afremt op de motor. Die automaat was overigens ook bijzonder: het was de eerste automatische transmissie in combinatie met een dwarsgeplaatste motor en voorwielaandrijving.

Het systeem in de Diamante kende zijn beperkingen. Omdat het voor zijn waarneming vertrouwde op een laser en een camera, verloor het zijn werking bij slechte weersomstandigheden. Ook kun je je afvragen hoeveel praktisch nut het heeft, omdat je als bestuurder nog steeds moet remmen als je de voorligger te snel nadert. De momenten waarop je werkelijk wat had aan Preview Distance Control waren dus beperkt. Dat neemt niet weg dat Mitsubishi op een knappe manier het spits afbeet met deze technologie. Ook opvallend: de Diamante was niet het topmodel van Mitsubishi. De 4,93 meter lange Diamante opereerde immers in de hoge middenklasse en trof daar auto's als de Lexus ES. Dat maakt de aanwezigheid van de voorloper van adaptieve cruisecontrol als optie extra uniek.

Latere versies

De meeste merken gebruikten immers hun topmodellen om adaptieve cruisecontrol voor het eerst op de markt te brengen. Mitsubishi deed dat in zekere zin natuurlijk ook met de Debonair, maar gebruikte de Diamante om een behoorlijke verbetering door te voeren. In Japan liep men wel voor de troepen uit: want Toyota introduceerde adaptieve cruisecontrol voor het eerst op de Celsior in 1997. De Celsior was in feite een Lexus LS met Toyota-badges, bedoeld voor de Japanse markt. Het systeem van Toyota werkte volgens een vergelijkbaar principe als dat van Mitsubishi en kon ook geen remingrepen doen.

Op ons continent was Mercedes-Benz in 1999 de eerste fabrikant die adaptieve cruisecontrol toepaste op de S-klasse W220 en de CL C215: 'Distronic'. Een belangrijk verschil met de Japanners was dat de Duitsers radar gebruikten als 'ogen' voor het systeem. Het belangrijkste voordeel van radar is dat het zijn werking niet verliest in slechte weersomstandigheden, wat bij de laser van lidar wel het geval was. De radar huist achter een zwart inzetstuk in het midden van de grille. Een ander voordeel was dat de adaptieve cruisecontrol in de S-klasse wel remingrepen deed. Distronic werkte tussen de 30 en 180 km/h.

Na Mercedes-Benz volgden al snel andere merken: Jaguar introduceerde adaptieve cruisecontrol op de XK in 1999 en BMW kwam er voor het eerst mee op de E38 7-serie in 2000. Daarna sijpelde adaptieve cruisecontrol langzaam maar zeker door van het hogere segment naar de meer bereikbare modellen. Nu staan er weer andere ontwikkelingen voor de deur, zoals autonoom rijden zonder tussenkomst van de bestuurder.