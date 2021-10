De 7 hoogtepunten van 30 jaar Opel Astra

Opel-liefhebbers zullen opgelucht zijn bij het zien van de beelden van de nieuwe Astra. Dat is bepaald geen nieuwe Peugeot 308 in een ander jasje, maar een echt moderne Opel om te zien. De Vizor-grille, die in hoog tempo over het gamma wordt uitgesmeerd, zorgt voor een herkenbaar gezicht met een knipoog naar het verleden. De jongste Opel Astra heeft grote schoenen te vullen, al is dit segment niet meer zo groot als in de dagen dat zijn voorgangers als warme broodjes over de toonbank gingen.

1. 4,13 miljoen

De eerste generatie Astra, de F, is met 4,13 miljoen exemplaren in de periode 1991-1997 de best­verkochte Astra ooit, maar ook het meest succesvolle model van Opel aller tijden. De F volgde natuurlijk de Kadett E op, vandaar die letter. We zijn inmiddels toe aan de L, want de I is overgeslagen vanwege mogelijke verwarring met het getal 1.

2. Opel Astra OPC X-treme

Van de fraaie coupé op basis van de Opel Astra (generatie G) verscheen nooit een echte OPC. Nee, Opel had veel grotere plannen, lepelde er een V8 uit de DTM-auto in en gaf de tweedeurs vleugeldeuren. Het kwam bijna tot productie en AutoWeek reed de heftige concept-car zelfs op een circuit.

3. Snelle stationwagon

In 2002 lanceerde Opel zelfs een Astra stationwagon met OPC-label. Met 200 pk en de nodige pepmiddelen voor het onderstel was dat echt een bijzonder ding. Je kon hem uiteraard ook als driedeurs krijgen en als je als sportieve ouder de Astra SW OPC te klein vond, kon je ook nog voor de Zafira OPC gaan.

4. 40.399

In Nederland was 1999 het beste Astra-jaar. De tweede ­generatie Astra, de G, draaide toen op volle toeren en met 40.399 verkochte exemplaren was het uiteraard wederom de bestverkopende auto van ons land. In zijn eerste volle jaar, 1992, gingen er van de eerste Astra overigens ook maar liefst 40.163 stuks op kenteken.

5. Panoramische voorruit

Van de coupés maakte Opel altijd een feestje. De GTC-versie van de Astra H werd leverbaar met panoramische voorruit, waarbij het glas verder dan normaal doorliep en je je als voorste inzittende in een rijdend aquarium waande. De introductie van die optie liet wat langer op zich wachten, namelijk pas in 2005. Echt veel is die niet verkocht, maar bijzonder was het wel en daarmee zeker een hoogtepunt in 30 jaar Astra-historie.

6. 280 pk

Met 280 pk is de derde Opel Astra OPC de heftigste straatlegale Astra die is verkocht. De wulpse GTC-carrosserie diende als basis, een 2.0 turbo met 280 pk maakte er een wilde hete hatchback van, die in het eerste deel van het tweede ­decennium van deze eeuw serieus meetelde. Wel had ook die OPC last van de zwaarlijvigheid van generatie J: 1.450 kilo! Gelukkig werd de K veel lichter, al verscheen daarvan dan weer geen OPC.

7. Cascada laatste cabrio

Opel zette vanaf de eerste generatie Astra altijd gretig de zaag in het dak. Cabriolets waren er van elke versie, op de huidige na. Er was zelfs een TwinTop met klapdak, op basis van de H. De open versie van de J werd zo mooi dat Opel hem maar Cascada doopte. Die naam was een verwijzing naar het Spaanse woord voor waterval en het klinkt natuurlijk veel mooier dan Astra Cabriolet of Astra TwinTop.