Daihatsu Thor onder het mes

Daihatsu stelde in november 2016 de Thor aan de Japanse consument voor, een 3,7 meter lang mini-MPV'tje dat in de vorm van de Toyota Roomy en huidige Subaru Justy twee Japanse broertjes heeft. Inmiddels is het naar de met een hamer slingerende en rondbeukende dondergod vernoemde Daihatsuutje vier jaar op de markt, en dat betekent dat de tijd rijp is voor een facelift!

De Thor is net als veel van zijn compacte Japanse broertjes en zusjes in twee uiterlijke smaken te krijgen. Naast een reguliere variant is er een stoerder vormgegeven Custom-versie, een uitvoering met een compleet eigen snuit. Beide versies worden bij de facelift gemoderniseerd. De reguliere Daihatsu Thor krijgt koplampen met een licht gewijzigde indeling. Het zilveren inzetstuk dat zich tussen de kijkers bevindt, is anders van vorm. Lager op de snuit plaatst Daihatsu een nieuwe voorbumper, een exemplaar met meer scherpe vouwen en nieuwe inzetstukken. Ook past Daihatsu het gaaswerk in de grille aan. De Thor Custom krijgt ook een nieuwe grille. Het front van deze Calimero bestaat uit nog meer horizontale lijnen dan voorheen. De lamellen van de grille lopen optisch over in de ook hier opnieuw ingedeelde koplampen. Ook achterop de twee Thor-smaken past Daihatsu de indeling van de verlichting aan. De wijzigingen zijn achterop verder minder ingrijpend dan aan het snoetje van de Thor.

In het interieur schroeft Daihatsu onder meer een nieuw stuurwiel. Daarnaast breidt het merk de lijst leverbare veiligheidssystemen uit met adaptieve cruise control. Het automatische remsysteem herkent voortaan ook fietsers en voetgangers in het donker. Opvallend genoeg is de Thor geen kei-car. Met zijn lengte van 3,7 meter is -ie langer dan de maximale lengte van 3,4 meter voor de kei-classificatie. Ook zijn z'n motoren, 1.0 driepitters met 69 pk en 98 pk (turbo) hebben een te grote inhoud voor het kei-carsegment. De transmissie is altijd een CVT-automaat. Ook komt de Thor weer met vierwielaandrijving beschikbaar.

De vanafprijs van de vernieuwde Thor ligt in Japan op zo'n €12.400. Op foto 13 en 14 is de vernieuwde Toyota Roomy te zien.