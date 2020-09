Dacia teast nieuwe Sandero (Stepway) en Logan

Het is al zo'n 15 jaar geleden dat Dacia de eerste generatie Logan in ons land werd gekentekend, een gebeurtenis waarbij AutoWeek zélf een exemplaar vanuit de Roemeense fabriek naar Nederland reden. Logan, die later gezelschap kreeg van de Sandero, is inmiddels al jaren geleden aan een tweede generatie geholpen, een generatie die anno 2020 aan vervanging toe is. Dacia stuurt via zijn Roemeense sociale kanalen een teaservideo de wereld in waarmee het al iets van de nieuwe Sandero, Sandero Stepway én van de nieuwe Logan Sedan laat zien.

In de teaservideo is het silhouet van zowel de Sandero als dat van diens ruiger aangeklede Sandero Stepway-broer te zien. Ook toont Dacia een schim van de Logan Sedan, de in Nederland niet leverbare variant van de Logan. In ons land levert Dacia wél de Logan MCV. Het feit dat Dacia die stationversie niet toont, betekent mogelijk dat die praktische stationversie is geschrapt. Mocht dat het geval zijn, dan heeft het succes van de Duster ongetwijfeld een rol in gespeeld.

Interessant is de schim die Dacia van de Sandero Stepway laat zien. Dat is namelijk de enige nieuwkomer van het stel waar dankzij het oplichten van de afbeelding meer van zichtbaar wordt. De nieuwe Sandero Stepway krijgt een relatief agressief front met een grille die ogenschijnlijk naadloos aansluit op de plattere en bredere koplampen. De zilverkleurige skidplate verraadt overigens dat dit de Stepway-versie betreft. Reken voor de reguliere Sandero en Logan op een vergelijkbare neus, maar dan een met een andere bumper.

De tijd is overigens voorbij dat Dacia's het met oude motoren van Renault moeten doen. De huidige modellen zijn namelijk al even leverbaar met de moderne TCe's van het Franse moederbedrijf. Reken naast op benzineversies ook weer op versies die lpg lusten, kort geleden werd immers een volledig nieuwe Bifuel-machine gepresenteerd die ook al leverbaar is in diverse modellen van het merk. Het is nog niet bekend wanneer Dacia de nieuwe modellen exact presenteert, maar dat zal eerder een kwestie van weken dan maanden zijn.

Dacia Nederland

Sinds de herintroductie van Dacia in Nederland heeft het merk zo'n 52.500 landgenoten tot aankoop van een van de Roemeense model weten te verleiden. De Logan is met in totaal ruim 20.000 verkochte exemplaren het populairste model gebleken, gevolgd door de Sandero en Duster waar respectievelijk een ruime 17.000 en bijna 11.000 stuks van over de toonbank gingen. De ultieme prijspakker is misschien wel de Lodgy, de zowel met vijf- als met zevenzitplaatsen leverbare MPV die op de Nederlandse markt veruit de goedkoopste balzaal op wielen is. Sinds 2012 zijn er slechts een kleine 3.000 exemplaren van verkocht. De Dokker heeft het tot op heden tot een kleine 1.000 exemplaren verkocht.