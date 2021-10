Dacia springt in gat A-segment - Interview

Met de Spring biedt Dacia voortaan de goedkoopste EV van Europa aan. Hoe is hij ontvangen?

“Gezien de 25.000 bestellingen die we in onze orderboeken hebben, zeer goed. De eerste lading meert trouwens momenteel aan in Italië, waar de leveringen snel van start gaan. Zoals je weet betreden we met Dacia alleen segmenten waar we een verschil kunnen maken. De Spring doet dat in het A-segment met het platform van de Kwid - een stadsauto die we voor India hebben ontwikkeld - en de elektrische aandrijflijn van de Renault City K-ZE uit China. Het resultaat is een compacte maar ook lichte EV die daardoor met een kleine elektromotor van 45 pk toe kan. Juist dat is in landen met drukke stadscentra een handige combinatie.”

Vreest u niet dat een actieradius van 170 km wat mager is?

“Ik heb niet gezegd dat je er Europa mee moet doorkruisen, hè (lacht). Maar serieus: in de EU pendelen nog steeds 2,1 miljoen mensen met een A-segmenter tussen de crèche, de school en de supermarkt. Veel van die auto’s krijgen geen opvolger, omdat de Europese wetgeving de motoren te duur maakt en bovendien ook te groot om in een compacte stadsauto te passen. Tel daar nog bij dat dergelijke auto’s gemiddeld maar 21 km per dag afleggen en dan lijkt 170 km helemaal niet zo weinig. Bovendien hebben veel gezinnen voor langere trajecten een tweede en soms zelfs een derde auto in de garage, waardoor de Spring niet zo geavanceerd hoeft te worden. Vergeet ook niet dat er van de vraagprijs van €17.890 op veel markten nog €5.000 tot €7.000 afgaat via subsidies en dergelijke, wat ons aanbod helemaal te gek maakt.”

Wil Dacia dan niet langer per se de goedkoopste zijn?

“Inderdaad. Alle autofabrikanten krijgen te maken met stijgende prijzen door de verplichting om telkens veiligere en groenere auto’s te bouwen. Maar ik wil nog verder gaan dan ‘niet langer de goedkoopste zijn’. Want wie er in slaagt om zijn modellen tot de kern van de zaak te terug te brengen, in plaats van ze domweg kaal te plukken, die zit op het juiste spoor. De Sandero is daarvan een mooi voorbeeld, de B-segmenter die het tot bestverkochte auto van Europa heeft geschopt. Dus waarom zou ons dat niet lukken met een auto uit het C-segment? ‘Hoe groter de auto, hoe hoger de prijs’, luidt de logica normaal gesproken. Nou, wij willen bewijzen dat we ook in die klasse een verschil kunnen maken. Dat brengt ons bij onze nieuwe Jogger, een zevenzitter die toch op het CMF-B platform staat. Normaliter zou je voor zoveel zitplaatsen 350 à 400 kg auto erbij moeten kopen, wat hem natuurlijk aanzienlijk duurder zou maken. De Jogger weegt maar 1.200 kg en kan daardoor volstaan met de bekende 1-liter motor die op lpg een actieradius van 1.100 km garandeert. Daarnaast stoot hij slechts 121 gram CO2 uit, tegen een aanschafprijs net onder de €15.000. Dat noem ik tot de kern herleiden.”

Met de introductie van de Jogger komt ook de aankondiging dat Dacia hybridetechniek gaat toepassen.

“Dat gaan we inderdaad vanaf 2023 doen, al beperken we ons ook daar weer tot de essentie. De E-Tech hybride in de Jogger, hoewel volwaardig en dus niet van de milde soort, is er straks eentje zonder stekker. In principe zouden we die vandaag al kunnen aanbieden, maar dat doen we bewust niet. We onderzoeken grondig wat er op dit moment nodig is, rekening houdend met de wetgeving. Bovendien gaat de prijs van de E-Tech hybridemotor omlaag als de productie eenmaal op volle toeren draait, wat natuurlijk ideaal is voor een merk als Dacia. Zo werkt onze groep nu eenmaal: Renault bijt het spits af, Dacia destilleert de kern daaruit.”

En wat gebeurt er met Lada, dat ook onder uw hoede valt? Gaan we nu meemaken dat dit merk in West-Europa terugkeert?

“Die uitspraak van onze CEO Luca de Meo moet je niet te letterlijk nemen. In zekere zin doet Dacia hetzelfde in Europa als Lada in Rusland: terug naar de basis, niet te duur, met de juiste inhoud en steviger van aard. Daarnaast kent Lada een complexe geschiedenis, met product­cycli die makkelijk tien jaar in beslag nemen en die telkens een ander platform gebruiken. De logica is daar met andere woorden een beetje zoek. Ons CMF-B platform zou voor Lada een handige oplossing kunnen zijn. Niet dat onze Europese klanten daar iets van zullen merken, net zomin als Lada plots een belangrijke plek in Europa gaat opeisen. Maar wel van belang is dat we bij de 600.000 Dacia’s op jaarbasis ongeveer 400.000 Lada’s kunnen voegen, wat het schaalvoordeel natuurlijk ten goede komt.”

Geldt dat ook voor de Niva, de enige Lada die hier wel tot de verbeelding spreekt?

“De Niva is een geval apart. Vandaar ook dat we onderzoeken of en hoe we dat 4x4-icoon weer naar Europa kunnen halen, wat natuurlijk strookt met de Euro 7-emissieregels vanaf 2025. Sommige analisten denken dat we de nieuwe Niva met de Bigster gaan combineren, maar dat klopt niet. De Dacia Bigster wordt eerder een grote en comfor­tabele cruiser, terwijl de Duster op zijn huidige positie blijft. De nieuwe Niva moet korter worden dan onze populaire SUV, maar ook hoger en natuurlijk voorzien van hoge en lage gearing. Of dat allemaal gaat lukken onder de nieuwe regels, valt nog te bezien. Maar zeker is dat we ons uiterste best gaan doen om het te laten lukken.”