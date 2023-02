Dacia Spring 'grensverleggend groene' EV

De Dacia Spring mag tussen alle andere elektrische auto's dan wel bijzonder bescheiden zijn, volgens Green NCAP is het een grensverleggende auto. De Spring valt namelijk behoorlijk op als het gaat om efficiëntie.

Met zijn voor een elektrische auto bescheiden gewicht, formaat, prijskaartje en vermogen is de Dacia Spring een behoorlijk vreemde eend in de bijt in EV-land. De goedkoopste volledig elektrische auto van Nederland wist tot op heden ruim 1.800 Nederlanders er genoeg mee te overtuigen, blijkt uit de actuele verkoopcijfers. Wie de Dacia Spring nog meer enthousiast krijgt? De heren en dames van Green NCAP. Deze tak van NCAP beoordeelt auto's op hun milieuvriendelijkheid en de Spring weet de jury meer te overtuigen dan welke andere EV dan ook.

Sterker zelfs; men stelt dat de Dacia Spring 'een nieuwe standaard voor de industrie neerzet'. Green NCAP concludeert: "Dacia heeft zich ten doel gesteld een supermini te creëren die beantwoordt aan de behoeften van de consument in zijn ontwerp, maar ook aan de duurzaamheidsuitdagingen van onze planeet. Het resultaat is een 'groen en milieuvriendelijk' model, waarmee het bedrijf voorloopt op veel andere fabrikanten als het gaat om impact op het milieu." Wat vooral indruk maakte, is hoe efficiënt de Spring omspringt met zijn stroom. De Spring krijgt daarom niet alleen vijf groene sterren, maar ook een 9,8 voor energie-efficiëntie. Geen enkele auto scoorde ooit zo hoog bij Green NCAP.

Dat de efficiëntie volgens Green NCAP zo indrukwekkend is, is niet alleen vanwege het lage gewicht van de Spring. Er gaat immers volgens de onderzoekers ook relatief weinig stroom verloren van het bijladen tot aan de elektromotor. "89 procent van de aan het elektriciteitsnet onttrokken energie is beschikbaar aan de uitgangszijde van de batterij, wat wijst op een efficiënt laad- en ontlaadproces." Green NCAP kwam op een gemiddeld stroomverbruik van 18,5 kWh/100 km bij de Spring en een gemiddeld rijbereik van 180 km. AutoWeek ontdekte afgelopen zomer al dat de Spring met warm weer nog een stuk zuiniger kan zijn.

Andere winnaars

Andere in het afgelopen jaar geteste auto's die indruk maakten op Green NCAP, waren de Tesla Model 3, Nio ET7, Renault Mégane E-Tech en Cupra Born. Die scoorden op het gebied van energie-efficiëntie allemaal een 9,3 of hoger. De Tesla Model 3 was na de Spring het beste, met een 9,6. De Nio ET7 en Renault Mégane E-Tech waren goed voor een 9,4, de Cupra Born kreeg een 9,3.