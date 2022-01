Dacia Spring blijkt schot in de roos

De Dacia Spring is op dit moment de goedkoopste elektrische auto die je in Europa kunt kopen. De auto is nog geen vol jaar of de markt of hij heeft zich al een prominente plek weten toe te eigenen in de Dacia-verkopen.

De Dacia Spring heeft in Nederland een vanafprijs van €18.550 en dat maakt het niet alleen hier, maar in nagenoeg heel Europa de goedkoopste elektrische auto die je nieuw kunt kopen. In maart vorig jaar sloeg Dacia de orderboeken voor de Spring open en in de 9 maanden van 2021 waarin de auto te bestellen was, is voor maar liefst 46.000 exemplaren een order geplaatst. In heel 2021 leverde Dacia 27.876 exemplaren af.

Met net geen 28.000 verkochte exemplaren deed de elektrische Spring het beter dan de Dokker, Lodgy en Logan. Toegegeven, dat zijn in Europa nooit de populairste modellen van het merk geweest, maar een notering in de top 3 is na slechts 9 maanden zeker geen verkeerde score. Zeker niet voor een elektrische auto, die zijn immers niet in elk land waarin Dacia actief is populair. 80 procent van de Spring-kopers was nieuw voor Dacia. De Comfort Plus-uitvoering, in Nederland het tweede en direct hoogste uitvoeringsniveau, was goed voor 90 procent van de verkopen.

De Dacia Spring moet zowel de Duster als de Sandero voor zich dulden. In 2021 verkocht Dacia 186.001 Dusters en maar liefst 226.825 exemplaren van de Sandero. Interessante weetjes: de Sandero is in Europa voor het vijfde jaar op rij de populairste door particulieren gekochte auto. De Duster is de populairste door particulieren gekochte SUV van Europa. Van de Duster zijn sinds de lancering van de eerste generatie in 2010 nu ruim 2 miljoen stuks verkocht.

In totaal verkocht Dacia vorig jaar 537.095 auto's, 3,1 procent meer dan een jaar eerder.