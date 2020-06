Dacia Sandero Stepway verkent Nederlandse wegen

De foto's zijn misschien niet van dezelfde kwaliteit als we van onze vaste leveranciers van spionagebeelden gewend zijn, maar desalniettemin geeft het een duidelijk beeld van wat er komen gaat. Dacia is al enige tijd druk in de weer met een ingepakte Sandero en zijn sedan-equivalent. De opgehoogde Sandero Stepway zagen we echter nog niet eerder voorbijkomen. Het leuke is: de eerste keer is hij gewoon in onze eigen hoofdstad vastgelegd. Dennis zag de gecamoufleerde Sandero Stepway bij Amsterdam-Zuidoost rijden.

Hoewel Dacia nog flink zijn best heeft gedaan op een flinke laag camouflagemateriaal verklappen de dakdragers dat het om een Stepway gaat. Ook de wielkasten lijken zoals vanouds bij een Stepway iets breder te zijn. Het is nog niet helemaal bekend wanneer Dacia de nieuwe Sandero en Sandero Stepway onthult. De huidige Sandero werd in 2012 tevoorschijn gehaald en belandde een jaar later bij onze dealers. Qua motorisering kan de nieuwe Sandero naar alle waarschijnlijkheid op veel Clio-techniek rekenen. De 0,9 TCe zal daardoor waarschijnlijk het veld ruimen voor de 1.0 TCe. Het zou daarbij goed kunnen dat, naar voorbeeld van de Clio, binnen afzienbare tijd een hybride Sandero volgt.

Deze digitale voorbode kan een goed beeld geven van hoe Dacia zijn nieuwe Sandero gaat vormgeven.