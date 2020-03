Blik to the Future: Dacia Sandero

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Dacia Sandero en Logan draaien alweer ruim zeven jaar mee en moeten er nog een jaartje tegenaan. In 2021 staat de gloednieuwe derde generatie klaar om z’n voorganger af te lossen. Daarvoor giet Dacia het bekende uiterlijk in een eigentijdsere vorm, maar van een echte revolutie is geen sprake. Qua basis geldt dat wel, want naar alle waarschijnlijkheid troont de nieuwe Sandero eindelijk niet meer op de basis van een stokoude Renault Clio.

Misschien voelt het als de dag van gisteren, maar het is alweer 14,5 jaar geleden dat de eerste Dacia Logan in Nederland op kenteken werd gezet. Dat deden we als AutoWeek destijds zelf, we haalden namelijk een gloednieuwe Logan op in Roemenië en zetten hem op Nederlands kenteken. Nu is het echter hoog tijd om ons te richten op de dag van vandaag. We zijn inmiddels een generatie verder en die is, zoals gezegd, ook alweer bijna aan het einde van zijn levensloop. Onlangs hebben zowel de Logan als de Sandero zich al – ingepakt en wel – laten zien als testexemplaren. Op basis daarvan schetst onze illustrator alvast de komende Sandero. Van de voorzijde zie je de nieuwe Sandero in basistrim, het achteraanzicht laat de nieuwe Sandero met Stepway-aankleding zien.

Het neusje van de nieuwe Sandero geeft direct prijs met welke auto je hier te maken hebt. Net als Dacia dat eerder al bij de Duster deed, keert het front van de huidige generatie in eigentijdse vormen weer terug. Wat scherper gevormde en bredere koplampunits geven het wel een duidelijk frissere aanblik. Langs de flanken oogt de Sandero wederom allesbehalve grensverleggend; functie boven vorm. Meer frivoliteit treffen we aan de achterkant. Daar zijn de ontwerpers duidelijk verder gegaan op de basis die ze met de facelift van de huidige Sandero hebben gelegd. Net als aan de voorkant zien we hier bredere en scherper gevormde lichtunits dan voorheen. Een iets bredere achterklep en hogere raamlijn zorgen er verder voor dat de Sandero van de achterkant wat breder oogt dan de huidige generatie.

De grootste vernieuwing is bij de Sandero (en dus ook bij de Logan) onder de nieuwe koets te vinden. De eerste en tweede generatie staan immers nog op een Dacia-afgeleide van het B0-platform, dat nota bene is terug te herleiden naar de tweede (!) generatie van de Renault Clio. De komende Sandero (en Logan) profiteren van een veel nieuwere basis. De Renault Group heeft aangegeven dat in 2022 70 procent van de auto’s van het concern op het modulaire CMF-platform staat. De kans is dus aanzienlijk dat de Sandero op het CMF-B-platform zal staan, dat we kennen van de vorig jaar geïntroduceerde vijfde generatie Renault Clio.

Uiteraard mogen we ook rekenen op motorische vernieuwing. De 0.9 TCe ruimt waarschijnlijk het veld en maakt plaats voor de nieuwere 100 pk sterke 1.0 TCe 100, die onder meer ook al in de Clio leverbaar is. De atmosferische SCe 75 zien we waarschijnlijk ook niet meer terug. We durven stiekem al wel te hopen op nog wat meer pit voor de Sandero, met eventueel de TCe 130 in het aanbod. Een RS-versie, zoals ze die in Brazilië bij de als Renault verkochte huidige Sandero hebben, lijkt ons stiekem ook wel erg leuk. Realistischer is een soort RS-line, als sportiever aankleed-alternatief op de Stepway. Een krachtbron die op lpg loopt, zit naar verluidt ook weer in de pijplijn. En een hybride variant, zoals de Clio die krijgt? Zeg nooit nooit.