Dacia Sandero is weer populairste auto van Europa

De Dacia Sandero is al jaren een regelrecht schot in de verkooproos en ook in januari mocht de auto zich weer de populairste nieuwe personenauto van Europa noemen. De nuchtere Roemeen bleef de Volkswagen T-Roc op ruime afstand voor en ook de Peugeot 208 - de best verkochte auto van Europa in 2022 - kwam niet bij de Sandero in de buurt.

Uit door Dataforce verzamelde en door Automotive News gepubliceerde cijfers blijkt dat de Dacia Sandero in januari de populairste auto van Europa was. In de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn in januari dit jaar maar liefst 19.346 exemplaren van de Sandero geregistreerd. Dat waren er ruim 3.000 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+20 procent). De Sandero blijft de Volkswagen T-Roc ruimschoots voor, die staat met 16.723 geleverde exemplaren op de tweede plek staat. Van de T-Roc zijn in januari 31,6 procent meer exemplaren gekentekend dan in januari vorig jaar. Op plek drie staat de Toyota Yaris met 14.037 geleverde exemplaren. Geen enkel model in de Top 10 wist zulke grote groeicijfers neer te zetten als de compacte Toyota (+54 procent).

De Peugeot 208 mocht zich in 2022 de populairste auto van Europa noemen, maar moet het in januari dit jaar met een zevende plek doen. Het is het enige model in de Top 10 waarvan er in januari minder exemplaren zijn geregistreerd dan in januari vorig jaar (12.683 stuks, -19 procent). De Volkswagen Golf en Peugeot 2008 vallen in januari wegens tegenvallende registraties buiten de Top 10. De Volkswagen Golf eindigt met 11.055 stuks op plek 11 (-21 procent), de Peugeot 2008 staat met 10.895 registraties (-19 procent) op plek twaalf. De Tesla Model Y komen we op plek 30 tegen (6.889 stuks). De Model 3 komt niet in de Top 50 voor.