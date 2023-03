Dacia komt in 2025 met model boven Duster

Dacia heeft het vizier gericht op de compacte middenklasser. Het omschrijft zijn Jogger als zijn eerste, maar zeker niet laatste C-segmenter. Dacia komt in 2025 namelijk met een SUV boven de Duster. Die auto geldt volgens de Roemenen als hun tweede wapen in het C-segment.

Even terugspoelen naar januari 2021. Dacia presenteerde toen de Bigster Concept, een auto waarmee Dacia niet alleen een glimp van zijn vorig jaar geïmplementeerde nieuwe huis- en designtaal introduceerde, maar waarmee het ook een duidelijk signaal af gaf. Dacia zou namelijk met een tweede SUV komen, een model dat boven de Duster wordt gepositioneerd. Inmiddels zijn we enkele maanden onderweg in 2023 en van die grote broer van de Duster hebben we al even niets meer vernomen. Nu is bekend wanneer hij komt: over twee jaar.

Dacia bevestigt namelijk dat het in 2025 met een SUV komt die is gebaseerd op die Bigster Concept. Een naam voor zijn tweede SUV geeft Dacia nog niet vrij. Wel staat vast dat het model op het CMF-B-platform komt te staan dat Dacia ook toepast onder auto's als de Jogger, Sandero en in Nederland niet leverbare Logan. De officieel nog naamloze nieuwe SUV van Dacia krijgt net als de Jogger onlangs waarschijnlijk ook een hybride motorversie op z'n leveringslijst. AutoWeek kon je de nieuwe grotere SUV van Dacia overigens al eens op patentbeeld laten zien.

Maar er is meer. Dacia kondigt direct de komst aan van een nieuwe generatie Duster. Die komt eerder dan het model erboven. Al in 2024 moet de nieuwe en dus derde generatie Duster op de markt verschijnen. Die nieuwe Duster zal net als z'n zustermodellen gebruik maken van de CMF-B-basis. Het huidige model is nog een technische doorontwikkeling van de vorige Duster op de oudere B0+ geheten basis. Die nieuwe generatie Duster zal net als de aangekondigde tweede SUV van Dacia in het Roemeense Miovani gebouwd worden. Dacia meldt verder dat het de Jogger straks ook in Marokko (Tanger) gaat produceren.