Dacia Duster met nieuwe TCe's geprijsd

Even bestond het motorenaanbod van de Dacia Duster vanwege de overgang naar de WLTP-cyclus alleen uit de SCe 115, een ongeblazen motorversie die overweg kan met aardgas. De prijslijst is nu uitgebreid met de nieuwe TCe 130- en TCe 150-benzinemotoren.

Dacia blijft de Duster leveren als SCe 115, de aardgasversie die minimaal € 18.780 moet kosten. De eerste versie die puur en alleen benzine lust, is de TCe 130. Dacia vraagt minimaal € 19.980 voor de Essential-versie terwijl de Comfort en Prestige minstens € 20.590 en € 22.090 moeten opbrengen. Daarmee is de instapversie van die nieuwe benzinemotor iets duurder dan de TCe 125 4x2 Essential die hij vervangt. De TCe 150, net als de TCe 130 altijd voorwielaangedreven en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, is er alleen als Prestige en kost dan € 23.480.

De nieuwe 1.330 cc grote viercilinders zijn motoren die we al kennen van, inderdaad, de nieuwe Mercedes-Benz A-klasse en van diverse modellen van Renault. Duster TCe 130 rent in 11,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h en loopt door tot een snelheid van 191 km/h is bereikt. Het gemiddeld verbruik moet op 6,1 l/100 km liggen. Met de TCe 150 is de Duster natuurlijk wat rapper: in 10,4 tellen snelt hij naar de 100 km/h en bij 200 km/h is de topsnelheid bereikt. Het gemiddeld verbruik: ook 6,1 l/100 km. Opvallend genoeg bereikt de Duster met zijn 150 pk sterke 1.3 net zo vlug een snelheid van 100 km/h als de TCe 125 die niet meer leverbaar is. De nieuwe TCe 130 is zelfs minder rap dan die TCe 125. Het met 110 kilogram toegenomen gewicht van de Duster speelt daar natuurlijk een rol in.