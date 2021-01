Dacia Bigster Concept: de Duster voorbij

Groupe Renault heeft uitgebreide toekomstplannen gepresenteerd en nu is het Dacia dat inzoomt op hoe de Roemeense automobiele nuchterheid de komende jaren wordt vormgegeven. Het bedrijf komt voor het eerst in jaren met een model boven de Duster. Deze Dacia Bigster Concept geeft een indicatie van wat we van die auto kunnen verwachten.

Wie niet genoeg kan krijgen van Dacia, kan zich verheugen op méér Dacia. Het merk heeft vooralsnog geen modellen boven het B-segment op de menukaart staan. De Duster en Lodgy staan min of meer aan de top van het Dacia-gamma, maar er zit meer in het vat. Dacia gaat zich - net als het Russische Lada, waar Dacia vanaf heden één bedrijfstak mee vormt - voor het eerst in jaren met een model in het C-segment mengen. Dacia vouwt dat nieuwe, grotere model in de vorm van - hoe kan het ook anders - een SUV. De Bigster Concept die Dacia vandaag laat zien, blikt vooruit op die nieuwkomer. Verwacht overigens dat de productieversie van de Bigster Concept uiteindelijk het plekje van de Lodgy in de Dacia-showrooms gaat vervangen.

De productieversie van de stoer ogende en opvallend hoekige Bigster Concept staat straks op een variant van het modulaire CMF-B-platform dat merken als Renault al gebruiken voor auto's als de Clio, Captur en voor de nog op de markt te brengen Arkana. De Dacia Bigster Concept is 4,6 meter lang en dat maakt hem zo'n 28 centimeter langer dan de Duster waar hij straks een stapje boven komt te staan. Reken er maar op dat de scherpe, hoekige designtaal op deze concept-car op termijn op meer modellen van Dacia terug zal keren.

Wie bij het zien van deze relatief flitsend ogende concept-car vreest dat Dacia zijn nuchtere filosofie verliest, kunnen we geruststellen. Dacia blijft gewoon Dacia, zo benadrukt Groupe Renault. Modellen die veel voor relatief weinig bieden, dat blijft voor Dacia ook in de toekomst het belangrijkste. Ook de Bigster Concept biedt volgens Dacia namelijk "[...] niets meer en niets minder dan het essentiële. Geen toeters en bellen, geen verchroomde lijstjes of nep-aluminium." Zaken als de kunststof beschermplaten op de koets van de Bigster Concept zijn overigens vervaardigd uit gerecycled kunststof en daarmee hebben de Roemenen het kopje 'duurzaamheid' ook enigszins afgedekt.

Wel zegt Dacia de kwaliteit en de aantrekkingskracht van zijn modellen te willen vergroten. Dat moet juist haalbaar zijn door de schaalvoordelen die het samenvoegen van Dacia en Lada tot één business unit met zich mee gaat brengen. Het aantal door Dacia en Lada te gebruiken platformen moet teruggebracht worden van het huidige vier naar één (CMF-B). Verdere kostenbesparing wordt gerealiseerd door het leveringsgamma te stroomlijnen. Het aantal te voeren carrosserievarianten wordt teruggebracht van momenteel achttien naar straks elf.

Hybride

Dacia gaf lang aan dat de Dacia-klant nog niet bereid was meer neer te tellen voor bijvoorbeeld een hybride aandrijflijn, maar anno 2021 liggen er andere kaarten op tafel. Ook Dacia (en Lada) gaan gebruikmaken van Renaults E-Tech-hybridetechniek.