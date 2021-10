Dacia 1310 - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Normaal gesproken behandelen we geen auto's op buitenlands kenteken in deze rubriek, maar voor deze Dacia 1310 maken we graag een uitzondering. Daar zijn twee goede redenen voor.

De belangrijkste reden is dat deze Dacia op Roemeens kenteken staat. Dat is bijzonder op twee fronten: ten eerste omdat hij dus in het thuisland van Dacia thuishoort. Ten tweede omdat iemand er dus vermoedelijk een flinke reis mee heeft gemaakt. Het zou natuurlijk kunnen dat de Dacia op een autoambulance deze kant op gekomen is, maar waarom iemand de moeite zou nemen om een Dacia 1310 uit Roemenië naar Nederland te halen ... Hoe dan ook: het resulteert in een spot van een hier enorm zeldzame auto.

De door AutoWeek-forumlid D Elzinga gespotte Dacia 1310 heeft uiterlijk zeker de nodige sporen van een respectabele leeftijd, al staan 1310's er - zeker als ze in Roemenië hebben gebivakkeerd - er vaak nog stukken beroerder bij. De 1310 begon zijn leven in 1969 als de 1300, het lokaal geproduceerde Roemeense broertje van de Renault 12. De 'naam' 1310 deed zijn intrede in 1982, enkele jaren nadat Dacia de - zonder verdere samenwerking met Renault - vernieuwde 1300 presenteerde.

Dit exemplaar zou zomaar uit datzelfde jaar kunnen komen. Hij komt in ieder geval uit eind jaren 70 of begin jaren 80. De combinatie van enerzijds het nieuwe front met de dubbele koplampen en anderzijds de nog steeds deels verchroomde bumpers, verraden dat het één van de eerste 1310's is. Midden jaren 80 kreeg de 1310 namelijk een nieuwe grille met dikker zwarter kunststof en werden ook de bumpers geheel zwart van kleur. Overigens wist de Dacia 1300 het door middel van tal van facelifts en toevoegingen van nieuwe varianten nog tot 2004 vol te houden!

Veel concreets weten we helaas niet over dit specifieke stukje Roemeense autohistorie, behalve dat hij dus ver van huis is. In Roemenië kijken ze er niet naar op of om, zelfs niet als het zo'n oudje is, maar wij vinden het leuk dat er weer een extra in het wild in Nederland te bewonderen is.