Cupra Terramar: Cupra's broertje van nieuw Audi Q3

Cupra heeft een drietal nieuwe modellen in het vat zitten. Een daarvan is de Terramar, een nieuwe SUV die in tegenstelling tot de andere twee géén elektrische aandrijflijn krijgt. De Terramar komt pas in 2024 op de markt, maar Cupra laat hem nu alvast zien.

Wie een blik werpt op het huidige leveringsgamma van Cupra, komt daar vooral modellen tegen die je in een iets aangepaste vorm ook bij andere merken vindt. Er is echter één uitzondering: de Formentor. Die auto deelt zijn koetswerk namelijk niet met een ander model van de Volkswagen Groep. Tot en met 2025 brengt Cupra drie nieuwe modellen uit. Een daarvan is de UrbanRebel, een kleine elektrische cross-over die in 2025 op de markt komt. Daarnaast komen in een jaar eerder al de elektrische Tavascan én de Terramar op de markt. De Cupra Tavascan wordt een elektrische SUV, terwijl de Terramar een SUV wordt die gewoon verbrandingsmotoren krijgt.

De Cupra Terramar is vernoemd naar de locatie waar het Cupra zo'n vijf jaar geleden werd omgetoverd van een sportief label van Seat tot een min of meer losstaand eigen merk. De auto wordt 4,5 meter lang en krijgt in ieder geval een plug-in hybride aandrijflijn die de auto een elektrisch bereik van zo'n 100 kilometer oplevert. Bepaald niet verkeerd.

Opvallend is de geboorteplek van de Terramar. Hij wordt vanaf 2024 namelijk gebouwd in Audi's fabriek in het Hongaarse Györ. Daar wordt de Terramar straks zij aan zij gebouwd met de volgende generatie van de Audi Q3. Er komt door het aanstaande verdwijnen van de TT in die fabriek immers een productieplekje vrij. Cupra liet de Terramar samen met de UrbanRebel en Tavascan medio 2022 al vluchtig zien en heeft de SUV nu ook alvast voorgesteld aan de Hongaarse fabrieksmedewerkers.

De UrbanRebel, Tavascan en Terramar moeten Cupra onder meer helpen bij het behalen van zijn verkoopdoelstelling die het voor omstreeks 2025 heeft gezet. Vanaf halverwege dit decennium wil Cupra jaarlijks namelijk 500.000 auto's verkopen. Auto's als de Born en Leon krijgen binnenkort een facelift. Tijdens die facelift wordt onder meer het front van die modellen meer in lijn gebracht met dat van de aanstaande drie écht nieuwe modellen.