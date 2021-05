Cupra Born geeft enkele details prijs

Nog iets meer dan een week en dan trekt Cupra in Barcelona het doek van de Born. Een auto die je direct zal herkennen als een elektrisch model van de Volkswagen Groep, niet in de laatste plaats omdat-ie in grote lijnen het voorbeeld van de Volkswagen ID3 volgt. Toch maakt Cupra er uiteraard werk van om 'm voldoende onderscheidend te maken. Dat liet de conceptversie, de vorig jaar gepresenteerde el-Born, in grote lijnen al zien. Nu krijgen we alvast wat details van de productieversie te zien.

Dat de verschillen tussen de Born en het studiemodel mogelijk lastig te spotten zullen zijn, blijkt ook wel weer uit deze foto's (1 t/m 5). We zien koplampen die bijna één op één van de el-Born afkomstig lijken. Ook de aankleding op de C-stijl, met een zwart blokjespatroon, heeft de conceptfase overleefd. In het interieur van de Born tref je het blokjespatroon opnieuw, op het dashboard. Dat is in dit geval wel in een wat neutraler donkergrijs uitgevoerd dan het paarsblauwe tintje dat in de conceptauto veelvoudig terugkwam. De bronskleurige accenten zijn nog wel steeds aanwezig en ook de Alcantara-bekleding is van de partij.

Het moet je smaak zijn, maar Cupra heeft dus in ieder geval enkele voor het jonge merk typische tierelantijnen van stal gehaald. Verder zal de Born om zich te onderscheiden als meer 'sportief' waarschijnlijk enkele mildere aandrijflijnen die we van de Volkswagen ID3 kennen overslaan op de bestellijst. De conceptversie had de 204 pk sterke elektrische aandrijflijn met een accupakket met 77 kWh capaciteit. Kijk er niet gek van op als de Born nog een krachtigere variant krijgt en ook het onderstel meer op sportief rijgedrag ingericht is. 25 mei horen we het; dan wordt de Born onthuld.