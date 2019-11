Contura nieuw vlaggenschip Eura-Mobil

Het nieuwe topmodel bij de halfintegraalcampers van Eura-Mobil heet Contura. "Een kampeerauto met een hoogwaardige uitrusting voor comfortabel reizen in alle seizoenen", aldus Eura-Mobil. De wagen is voorzien van een verlaagd chassis van Al-Ko en een dubbele, verwarmde bodem voor opslag en comfort. Bijzonder is ook het tweedelige panoramische glazen dak.

De C 710 EB en de iets ruimere C 760 EB hebben eenpersoonsbedden. Daarnaast is er de C 760 QB met eilandbed en de C 760 EF met een Frans bed. Eura Mobil bouwt de Contura standaard op basis van de Fiat Ducato, maar desgewenst is de camper ook verkrijgbaar op basis van een Mercedes-Benz Sprinter. Het luxe karakter van deze Eura-Mobil wordt onderstreept door het royale gebruik van chromen elementen. Alle werkoppervlakken en meubels zijn crèmekleurig uitgevoerd.

In het woongedeelte zijn er twee banken of een klassieke L-zitgroep met comfortabele kussens. Daarmee wordt het meer een lounge dan een klassieke zitgroep. De stoelen in de cabine zijn voorzien van een verwarming, een lendensteun en een elektrische hoogteverstelling.

De keuken heeft een gebogen keukenblok, met een grote koelkast, een fornuis met glazen deksel, een zwenkbare kraan en verschillende opbergvakken met verlichting. In de bovenkast is een deel als vitrine ingericht. De badkamer is extra fleurig dankzij een bloemmotief. In de slaapkamer is er keuze uit twee eenpersoonsbedden of een queensbed. Hieronder is een garage van 124 centimeter hoogte.

Luxe is dus het trefwoord bij de Contura. Optioneel verkrijgbaar bijvoorbeeld is een vanaf het dashboard te bedienen klep voor de vuilwatertank. Dankzij een monitor kan de chauffeur precies tot boven de put rijden. De prijzen volgen in een later stadium.