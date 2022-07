Citroën Visa Découvrable (1985) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Citroën Visa is in al zijn vormen tegenwoordig In het Wild-waardig, maar een bijzondere uitvoering als een Découvrable is dat helemaal. Deze open versie wordt ook wel Décapoutable genoemd, maar ‘Deplorable’ is vandaag ook passend.

Deze Visa stamt uit 1985 en is daarmee weliswaar vrij jong voor een Visa, maar nog altijd 37 jaar oud. Meestal is dat een leeftijd waarop een auto wordt gekoesterd of zelfs wordt opgeknapt, maar dat genoegen heeft dit exemplaar afgaande op het ruige uiterlijk nog niet mogen smaken. Hij verkeert in verre van nette staat en is bovendien opgeleukt met een bodykit die afkomstig lijkt van de Visa Chrono, de rallyversie van de Visa. Diens gepopnagelde spatbordverbreders vinden we hier bijvoorbeeld terug, net als sportieve wielen en in kleur meegespoten bumpers. Aan de voorbumper hangt bovendien een heel forse bumperlip, maar die lijkt aan zijn lot te willen ontsnappen.

Ook opvallend: in de bumper zitten grote, oranje richtingaanwijzers. Deze lijken afkomstig van een Visa met de dubbele ronde koplampen van de GTi, waarin geen knipperlichten zijn opgenomen. ‘Onze’ Visa heeft echter de reguliere koplampen en dus twee knippers per kant.

Hoewel deze Visa ogenschijnlijk een zeer ruig leven heeft gehad, valt dat op basis van de kentekengegevens wel mee. De auto kwam in 1994 naar ons land en heeft sindsdien slechts een handjevol eigenaren gehad. De laatste daarvan heeft hem alweer sinds 2007, dus we hopen dat het nog goed komt tussen die persoon en de auto.

Ondanks ons gemakkelijke gescheld op de staat van dit exemplaar is het natuurlijk wél gewoon een leuke en unieke verschijning zo. Volgens sommigen is het zelfs het beste om een oude auto ook gewoon zichtbaar oud te laten worden, en daar zit wat in. Wat vind jij? Laat het weten!