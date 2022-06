Citroën C3 Elle is actiemodel gericht op vrouwen

Citroën en tijdschrift Elle hebben elkaar weer gevonden. Zo introduceerde Citroën in 2018 al een Elle-uitvoering van de C3 en ook van de inmiddels gefacelifte C3 komt nu een dergelijke variant. Met de speciale uitvoering zegt Citroën aandacht te willen geven aan de belevingswereld van vrouwen. 'Aandacht aan de belevingswereld van vrouwen' lijkt volgens Citroën in ieder geval ten dele te betekenen dat in de belevingswereld van vrouwen glimmertjes een grote rol spelen. De C3 Elle onderscheidt zich namelijk vooral met zijn uiterlijke aankleding van de reguliere uitvoeringen. Citroën spreekt van een uitvoering die de "de belichaming is van de levensstijl van actieve vrouwen" die onder meer "optimisme en zekerheid" biedt.

De nieuwe Citroën C3 Elle heeft een sticker op het dak met de tekst 'Since 1945 & Forever', een verwijzing naar het jaar waarin de eerste editie van Elle verscheen. De C3 Elle is altijd in een two-tone-kleurstelling uitgevoerd en heeft een wit of een zwart dak. De rest van de carrosserie is in de kleuren Soft Sand, Polar White, Steel Grey, Platinum Grey of Perla Nera Black uit te voeren. De C3 Elle is vanbuiten verder aangekleed met het Mat Silver Blue Colour Pack dat blauwkleurige accenten naar de auto brengt. Je komt ze tegen in de voorbumper en op de airbumps op de portieren en op het dak.

Ook in het interieur vind je de blauwkleurige accenten terug, onder meer in de stiksels in de stoelen en op het dashboard. Het dashboard is verder gedeeltelijk met alcantara bekleed. De C3 Elle heeft speciale vloermatten met Elle-print en de rugleuningen van de stoelen zijn uitgevoerd in donkergrijs met daarin een chevronpatroon. Daarnaast kan een stel Elle-logo's her en der vanzelfsprekend niet ontbreken. De standaarduitrusting omvat onder meer een achteruitrijcamera, vier elektrisch bedienbare ruiten, 17-inch lichtmetaal, donkere achterste zijruiten en een met leer bekleed stuurwiel.

De Citroën C3 Elle heeft altijd de 110-pk 1.2 PureTech onder de kap en is naar keuze verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak, dan wel met een zestraps automaat. De vanafprijs bedraagt €29.280.