Citroën BX Leader S (1986) – In het Wild

Jullie kunnen het kenteken niet zien, maar neem van ons aan dat het een origineel Nederlands exemplaar betreft in het geval van deze BX. Samen met de strakke, zilvergrijze koets en de heerlijk tijdscorrecte ‘Leader’-bestickering levert dat een prachtig tijdsbeeld op, precies zoals we het graag zien. Met deze combinatie van eigenschappen moet de auto ook wel een rustig leven hebben gehad, en inderdaad wijst alles in die richting. Hij wisselde in 2021 voor het eerst sinds 1986 van eigenaar, bijna een garantie op een goed exemplaar.

De BX Leader was een soort actiemodel, maar wel een erg herkenbare. De auto werd in meerdere series geproduceerd, met verschillende motoren. Het ‘Leader S’ op de gespotte auto geeft aan dat er een 1.6 onder de kap ligt, terwijl de Leader-zonder-S het met een 1.4 moest doen. De donkergrijze onderzijde verbindt de in soortgelijk grijs uitgevoerde bumpers optisch met elkaar en laat de auto zodoende nog platter lijken dan hij al is. Dat het hier (nog net) een BX van de eerste lichting betreft, is goed te zien aan de ‘halve’ richtingaanwijzers voor. Later in 1986 werd een vernieuwde BX gepresenteerd, met hogere knipperlichten met kleurloos glas. Interessant is dat er ook van die auto een Leader was, maar vandaag kijken we dus naar een origineel exemplaar.