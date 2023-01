Chrysler Synthesis Cockpit: auto-interieur van de toekomst

De Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas staat weer voor de deur en dat is traditioneel een beurs waarbij autofabrikanten zich van hun meest high tech kant laten zien. Vorig jaar greep Chrysler de CES aan om de eerste concrete conceptauto in jaren te tonen; de Airflow. Dit jaar neemt het een deel van een interieur mee. Een creatie die Chrysler Synthesis Cockpit Demonstrator doopt. Zoals de naam al enigszins aangeeft, is het vooral een object dat slechts een deel van toekomstige modellen demonstreert, namelijk de cockpit.

We zien twee modern vormgegeven zetels, maar meer in het oog springt natuurlijk het dashboard. Dat is, in de geest van de huidige tijd, een minimalistisch geheel waarin alle bediening en informatievoorziening via schermen gaat. In het geval van de Chrysler Synthesis Cockpit gaat het om drie schermen, waarvan het instrumentarium en het centrale scherm in één paneel visueel samensmelten, terwijl het derde scherm voor de neus van de passagier lager in het dashboard verwerkt zit. Net weer even wat anders dan bijvoorbeeld bij Mercedes' Hyperscreen, waar de drie schermen wel in één element samengevoegd zijn. Het ontwerp van het dashboard is overigens geïnspireerd op dat van de Chrysler Airflow.

De Chrysler Synthesis Cockpit laat meer zien dan alleen wat moderne lijntjes en nieuwe schermen. Volgens Chrysler is het een eerste uithangbord van Stellantis' dashboards van de toekomst. Het is in die zin mogelijk ook relevant voor merken als Peugeot, Opel en Fiat. Chrysler noemt daarbij STLA Brain, STLA Smart Cockpit en STLA AutoDrive technology. De eerste is kort gezegd de centraal aansturende digitale architectuur, de tweede behelst het infotainment en de aansturing van alle bijbehorende functies, de derde gaat over autonoom rijden. Kunstmatige intelligentie voor het aanpassen van de functies aan gebruikersbehoeften, maar ook OTA-updates horen hier allemaal bij. Chrysler zegt dat STLA AutoDrive niveau 3 autonoom rijden mogelijk moet maken. Dan kun je in sommige gevallen je handen van het stuur houden en hoef je de weg niet meer in de gaten te houden. Om dat laatste kracht bij te zetten, heeft Chrysler zelfs al het stuurwiel in zijn geheel weggelaten in de Synthesis Cockpit.

Wanneer we iets in deze richting in de praktijk gaan zien? Nou, Chrysler lanceert in 2025 zijn eerste gloednieuwe volledig elektrische model en heeft in 2028 een geheel nieuw en puur elektrisch modellengamma. Het is het eerste merk van Stellantis dat in Noord-Amerika met de genoemde technologie aan de slag mag. Het is nog even de vraag of in Europa een merk van Stellantis er al eerder bij is. Als premiummerken lijken DS, Alfa Romeo en Lancia wat dat betreft de beste papieren te hebben.