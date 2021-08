Chrysler Sebring Convertible - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dit is een Chrysler Stratus Cabriolet. Toch? Niet dus: het is een Amerikaans exemplaar, dus heet-ie Chrysler Sebring Convertible!

De auto die je hier ziet, is in Nederland sowieso een zeldzame verschijning. Het gaat om de open versie van de eerste Chrysler Stratus, die hoewel nooit écht populair toch ook geen absolute zeldzaamheid was in de jaren 90. Voor de cabriolet geldt dat logischerwijs al wat meer, al mag de auto er met zijn langgerekte koets wat ons betreft best zijn. De gelijkenis met de dichte Stratus is overduidelijk, maar toch oogt de Cabrio net even strakker en – een gewaagde claim – sportiever.

Cirrus, Breeze, Stratus, Sebring

Dit is echter geen Stratus, want het betreft een auto die pas op latere leeftijd van Amerika naar Europa is verhuisd. Dat is eenvoudig te zien, want buiten de rode knipperlichten spotten we ook de kleine 18.2-kentekenplaten die hier onlangs nog uitgebreid zijn besproken. In Noord-Amerika stond dit in Mexico gebouwde model niet bekend als Stratus, maar als Sebring. Dat zou best logisch zijn als de bijbehorende sedan uit deze periode er ook zo heette, maar dat is dus niet het geval. De auto die bij ons bekendstond als de (vierdeurs) Chrysler Stratus, ging in de VS en Canada als Dodge Stratus door het leven. De bijbehorende en nagenoeg identieke Chrysler heette er Cirrus, terwijl Plymouth dit model als Breeze voerde.

Helemaal niets

Van al deze merken kreeg alleen Chrysler zelf een open versie toegeschoven. Om redenen die tot op de dag van vandaag niet zijn opgehelderd, werd daarvoor echter de naam ‘Sebring’ aan het toch al indrukwekkende rijtje toegevoegd. Alsof het verhaal zo nog niet ingewikkeld genoeg is, was de eerste generatie van de Chrysler Sebring er ook als Coupé. Behalve die naam heeft die Chrysler Sebring Coupé echter helemaal niets met deze op de Cirrus gebaseerde cabriolet van doen. Hij deelt geen enkel koetswerkdeel, heeft een eigen interieur, staat op een eigen platform en kreeg zelfs andere motoren toegeschoven. Later werd de boel rechtgetrokken en werd Chryslers middenklasser wereldwijd en ongeacht de koetswerkvorm 'Sebring' genoemd.

Deze zwarte Chrysler Sebring Convertible staat er nog keurig bij. Een auto als deze pik je met een beetje geluk op voor een paar duizend euro, maar dan rij je mooi wel met vier riante zitplaatsen de zon tegemoet in je Amerikaanse ‘cruiser’. Op een mooie zomerdag is deze Chrysler daarmee misschien wel aantrekkelijker dan toen hij nieuw was!

