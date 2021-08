Nederlandse kentekenplaten zijn in principe 520 mm breed en 110 mm hoog. Als die plaat niet past is er echter een kleiner alternatief, dat op meer punten afwijkt van de Europese norm. Om die kleine, ‘Amerikaanse’ kentekenplaatjes te mogen voeren, moet je auto echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als het gaat om het formaat van kentekenplaten, zijn er wereldwijd eigenlijk twee standaarden: de Europese en de Amerikaanse. De Europese betreft een langwerpige plaat zoals we die ook in Nederland kennen, de Amerikaanse een duidelijk kortere en hogere, dus meer vierkante, kentekenplaat.

Natuurlijk zijn er ook landen die van deze norm afwijken, zoals Japan (Amerikaans maar hoger) en China (tussen beide formaten in). Autofabrikanten houden echter meestal rekening mee dat óf het Europese formaat, óf het Amerikaanse formaat plaat moet passen. Daarbij gaat het vooral om de daarvoor bestemde plek aan de achterzijde, waar de plaat immers verlicht moet zijn en dus een vast onderkomen moet krijgen.

Klein vak

Tegenwoordig wordt er om voor de hand liggende redenen steeds vaker gekozen voor een achterklep- of achterbumper-indeling die voor alle kentekenplaten geschikt is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder besproken ‘luifel’, waarbij de kentekenplaatverlichting een groot plat vlak bestrijkt waarop je desnoods een plaat van een meter kunt monteren.

Er zijn echter ook gevallen waarin het ‘vak’ voor de kentekenplaat specifiek voor één van beide plaatopties wordt bedacht. Tegenwoordig komen we dat steeds minder tegen, maar voorheen werd dit vak vaak zelfs speciaal ingekort voor auto’s voor de Amerikaanse, Canadese of Japanse markt. Ja, zelfs als die auto’s gewoon in Europa werden gebouwd.

Als zo’n auto vervolgens naar Europa wordt geïmporteerd levert dat toch een probleem op, want de Europese kentekenplaat past simpelweg niet in dat kleinere vak. De oplossing is in de meeste Europese landen een uitzondering op de bestaande kentekenplaat-voorschriften, speciaal voor deze auto’s. Zij mogen dan een kleinere kentekenplaat voeren die wél in het vak past, maar uiteraard nog steeds aan bepaalde regels moet voldoen.

18.2

In Nederland heet de kentekenplaat in kwestie officieel de 18.2-kentekenplaat. Met 310 mm is deze plaat een heel stuk smaller dan een traditionele Europese en op een haar na net zo smal als een Amerikaanse. De 18.2-plaat is met 110 mm wel even hoog als de gewone ’27.2’-plaat, en daarmee dus in totaal kleiner dan zowel een Europese als een Amerikaanse kentekenplaat. De letters en cijfers op de plaat worden nog steeds in één laag geplaatst, maar zijn simpelweg meer samengedrukt dan op een regulier kenteken. Bovendien ontbreekt de zwarte omlijning van de GAIK-kentekenplaat, net als het blauwe balkje met het EU-symbool. Ook de letters ‘NL’ staan er niet op, dus officieel moet een auto met zo’n kenteken nog gewoon een NL-sticker voeren bij een buitenlandse reis.

Achter leidend

Om te bepalen of een auto in aanmerking komt voor zo’n kleinere kentekenplaat, gaat het puur om de situatie aan de achterzijde. De voorbumper is dus van geen enkel belang, omdat een kentekenplaat hier in principe altijd gewoon gemonteerd kan worden. Exotische sportwagens zijn vaak een uitzondering op die regel, maar dat is voor de wetgever geen argument.

Een personenauto of bedrijfsauto krijgt toestemming om de 18.2-platen te mogen voeren als de aan de achterzijde aangebrachte nis voor de kentekenplaat, die één geheel vormt met de carrosserie of de achterbumper, te klein is voor de reguliere kentekenplaten. Een belangrijke eis hierbij is dat ook de vierkante kentekenplaat, die vaak wordt aangetroffen op terreinauto’s met een reservewiel achterop, niet past. Zo’n vierkante plaat geldt namelijk gewoon als een reguliere kentekenplaat en behoeft dus geen uitzondering.

Zo’n grote, vierkante plaat past bijvoorbeeld altijd als de ‘nis’ voor de kentekenplaat aan de onderzijde open is, zoals dat bij de Acura Integra op deze pagina’s het geval is. Deze auto draagt vermoedelijk om die reden zo’n grote kentekenplaat mee. Toch heeft de RDW ook hieraan gedacht. Als in zo’n geval namelijk minder dan 30 cm ruimte zit tussen de plaat en het wegdek, krijgt de auto namelijk alsnog toestemming voor 18.2-platen.

Die toestemming wordt ook verleend als de nis op zichzelf wel groot genoeg is, maar door montage van grote kentekenplaten ‘een oorspronkelijke gebruikersfunctie’ verloren gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderstaande Mitsubishi Eclipse, die z’n achteruitrijlichten af-fabriek naast de (Amerikaanse) kentekenplaat voert. Ook bij veel moderne pick-ups is dit het geval, vaak omdat direct naast de kentekenplaat een stroompunt voor aanhangers is gemonteerd.

Ook voor

Als de toestemming is verleend, dan komt in het kentekenregister onder ‘bijzonderheden’ de opmerking ‘kentekenplaat model 18.2 toegestaan’ te staan. Opvallend genoeg is het vervolgens verplicht om zowel voor als achter die kleinere nummerplaatjes te voeren. Achter (noodgedwongen) een kleintje, en voor een traditionele is dus niet legaal, al kunnen we geen enkele reden bedenken om het zo te doen óf om iemand daarvoor te beboeten.

Overigens werd er tot enkele jaren geleden ook nog een eis gesteld aan de diepte van de kentekenplaat-nis. Deze uitsparing moest rondom 15 mm verzonken zijn ten opzichte van de omliggende carrosserie. In 2019 werd die eis echter met succes aangevochten door de eigenaar van een uit Californië geïmporteerde Fiat 500e. Die auto voldoet niet aan die diepte-eis, maar in hoger beroep werd deze Fiat-rijder uiteindelijk in het gelijk gesteld. Hij mocht zijn kleine kentekenplaatjes voeren en inmiddels vinden we deze eis ook niet meer terug in de regels.

De eisen op een rij

Voor het overzicht zetten we de huidige officiële eisen (2021) nog even op een rijtje: