‘Chrysler heeft vertrouwen in reguliere auto’s’

Fiat Chrysler Automobiles heeft naar verluidt genoeg vertrouwen in het kunnen van z’n reguliere auto-aanbod in de VS. Het concern gaat dan ook niet mee in de filosofie van concurrenten die een toekomst met louter SUV’s en pick-ups voorspellen.

Met die concurrentie doelen we natuurlijk in de eerste plaats op Ford, dat in april de opmerkelijke voorspelling deed zich louter met SUV’s en pick-ups te gaan bezighouden in de VS. General Motors gaat niet zo ver, maar schrapte bij z’n recente herstructurering wel tal van sedans van z’n prijslijsten. Ook hier komt de nadruk dus meer en meer op hoogpotigen te liggen.

Gezien de trend die de autobranche wereldwijd in z’n greep houdt is dat allemaal nog wel te verklaren, maar Fiat Chrysler stelt evengoed veel vertrouwen te hebben in z’n bekende sedan-line-up. In gesprek met Automobile Magazine zou Seve Beahm, die niet toevallig verantwoordelijk is voor de personenauto-merken van FCA, hebben gesteld dat ‘zijn’ bedrijf bepaalde zaken beter voor elkaar hebben dan sommige concurrenten.

Dat zou ‘m vooral zitten in het feit dat de modellen van FCA een nogal onderscheidend uiterlijk hebben en daarmee een specifieke en trouwe klantenkring zouden aanspreken. Inderdaad zijn de Dodges Challenger en Charger moeilijk voor andere auto’s te verwisselen. Ook de Chrysler 300 is nog altijd een lekker typerend model. Dat zou dan ook de reden zijn dat eventuele opvolgers van deze auto’s gewoon op het oude platform zullen worden gezet, wat ingaat tegen eerdere geruchten dat bepaalde Chrysler-sedans op het platform van de Alfa Romeo Giulia zullen eindigen. Ook zullen de Amerikaanse sedans en coupés trouw blijven aan de stoere, ietwat retro-achtige designtaal die nu ook wordt gebruikt.