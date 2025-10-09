Ga naar de inhoud
Chinese autoverkoop Porsche dit jaar sterk gedaald

Porsche logo

De verkoop van Porsche in China is in de eerste negen maanden van dit jaar sterk gedaald. Volgens Porsche daalde de verkoop op die belangrijke markt met 26 procent tot 32.195 auto's in vergelijking met vorig jaar.

Net als andere Duitse autobouwers kampt Porsche in China met felle concurrentie van lokale merken als BYD, maar ook met een zwakke vraag door de crisis op de Chinese vastgoedmarkt. Luxeauto's zijn daardoor minder in trek.

De wereldwijde verkoop van het merk uit Stuttgart zakte in de eerste drie kwartalen met 6 procent tot 212.509 auto's. Ook op de Duitse thuismarkt heeft Porsche het lastig, want daar nam de verkoop met 16 procent af. In Noord-Amerika, de grootste markt voor Porsche, steeg de verkoop met 5 procent. Ook in andere markten was er groei.

De Macan is het bestverkochte model van Porsche. Daarvan steeg de verkoop met 18 procent. Maar bij de 911 daalde die met 5 procent. Ook andere modellen zoals de Taycan en Cayenne werden minder verkocht.

Volgens Porsche was in de eerste negen maanden ruim 35 procent van de verkochte auto's volledig elektrisch of hybride. Het bedrijf spreekt van "robuuste" leveringscijfers in uitdagende marktomstandigheden en geopolitieke onzekerheid.

