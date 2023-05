Chinese auto's in Nederland 5x populairder dan in Duitsland

'De Chinezen komen!' 'Nee, zijn ze er al!' Ja, nu weten we het wel. Anno 2023 kijken we op de Nederlandse markt niet meer op van auto's van Chinese automerken. Dat blijkt ook als je naar de verkoopcijfers kijkt. Hoewel bijvoorbeeld Lynk & Co een geheel nieuwe naam is, verkoopt zijn eerste en enige model al een tijdje behoorlijk goed. Dat helpt het marktaandeel van Chinese merken in Nederland flink. Maar hoe is dat in Duitsland?

Er zullen er nog best een paar bij komen, maar inmiddels is het verschijnsel 'Chinees automerk' in Nederland - en op de gehele Europese automarkt - niet meer nieuw. Ze zijn er en ze zullen voorlopig nog wel blijven ook. De merken, zoals BYD en Nio, weten de opinies behoorlijk te verdelen. Menigeen vindt het ethisch, milieutechnisch en/of geopolitiek onverantwoord om een auto uit China te kopen, terwijl anderen schermen met het gegeven dat er toch al (vrijwel) geen auto's meer te koop zijn waar géén onderdelen van Chinese makelij in zitten. Je kunt dus wel 'Europees' kopen, maar 'Chinees' kopen doe je hoe dan ook.

Dat er genoeg Nederlanders zijn die het onvoldoende interesseert - of niet uitmaakt - dat ook het logo op het neusje van hun auto in China bedacht is, blijkt wel als je kijkt naar de snelgroeiende verkoopaantallen van de Chinese merken in Nederland. In 2022 scoorden alle Chinese merken samen nog een marktaandeel van 1,57 procent in Nederland, waar dat over januari tot en met april van dit jaar al 4,07 procent is (zie tabel hieronder). Het is in Nederland vooral Lynk & Co dat bijdraagt aan de reden voor het trekken van de volgende conclusie: er zijn - mede door het groeiende aanbod - steeds meer Nederlanders die het kopen van een Chinese auto dermate prima vinden, dat ze het ook daadwerkelijk doen.

Producten uit eigen land

Of dat meer over Nederlanders zegt of meer over het aanbod? Om die vraag deels te kunnen beantwoorden, nemen we een kijkje over de grens met Duitsland. Ook daar is menig Chinees merk inmiddels actief. En wat blijkt? De Duitsers zijn er verhoudingsgewijs nog niet zo weg van. De Chinese merken zijn bij de oosterburen samen goed voor een marktaandeel van 0,79 procent - ruim vijf keer kleiner dan in Nederland.

We weten allemaal dat mensen nu eenmaal graag auto's van merken uit hun eigen land kopen en in Duitsland zijn dat er nogal wat. Het zal voor 'vreemde' merken door de bank genomen dus lastiger zijn om wat marktaandeel weg te kapen in een land als Duitsland of Frankrijk, landen met 'eigen' merken, dan in Nederland. Hier hebben we immers geen volumemerk dat om nationalistische dan wel financiële redenen de voorkeur verdient, wat ongetwijfeld een van de redenen is dat de Chinese merken het hier verhoudingsgewijs beter doen dan in Duitsland.

Populariteit elektrisch rijden

Ook is elektrisch rijden in Nederland momenteel iets populairder dan in Duitsland. Omdat het Chinese aanbod voor een behoorlijk deel volledig of deels elektrisch is, helpt dat de Nederlandse verhoudingen ook in het voordeel van de Chinezen. In Nederland is die elektrische aandrijving immers wat vaker een aanschafargument.

We zijn je overigens nog een stukje verantwoording schuldig als het gaat om de selectie van de Chinese merken. Zoals je in de tabel hieronder ziet, noemen we Polestar en Smart apart, terwijl we bijvoorbeeld Lynk & Co en MG wel 'gewoon' meetellen. Waarom we dat zo doen?

Verantwoording

Wel, MG mag van oorsprong dan wel een Europese merknaam zijn, maar is volledig in handen van het Chinese SAIC en werd ook als zodanig geherintroduceerd op de Europese markt. Lynk & Co is een geheel nieuwe merknaam en bovendien een merk met een nieuwe, eigen designtaal. Door de gemiddelde consument zullen merk en product dus als 'nieuw' en 'vreemd' ervaren worden. Lynk & Co is voor het grootste deel in Chinese handen, dus tellen we ook dat merk mee.

Dan Polestar en Smart. Voor Polestar geldt dat de producten qua ontwerp veel gemeen hebben met het qua imago 'Europese' Volvo dat de consument allang kent. Het is dan wel goeddeels Chinees als je kijkt naar de eigenaren, maar doet Europees aan. Daarbij was Polestar ook al een bekende naam als performancelabel van Volvo.

Dan Smart: ook die naam is Europees, maar het merk is tegenwoordig voor de helft van het Chinese Geely. Sinds de Chinese inmenging richt het zijn pijlen op nieuwe marktsegmenten, wat het in Duitsland met de Smart #1 al doet. Omdat ook die auto zich met een deels Europese achtergrond maar 'op Chinees initiatief' mengt, scharen we 'm net als Polestar in de twijfelcategorie.

Tellen we de Smart #1- en Polestar-verkopen mee, dan komen we voor Nederland uit op een Chinees marktaandeel van 4,43 procent, en voor Duitsland van 1,04 procent. In Duitsland is de groei van het aandeel door dat meetellen overigens significant steviger, omdat de Smart #1 daar al veelvuldig geregistreerd werd en in Nederland niet.

Wat als jij een nieuwe (elektrische) auto wilde kopen, zou je de Chinese merken dan links laten liggen of niet? En hoe kijk je daartegenaan als het gaat om 'twijfelgevallen' Polestar en Smart #1?

Merk Model Verkopen DE (jan t/m apr) Verkopen NL (jan t/m apr) Aiways U5 6 27 U6 17 - BYD Atto 3 105 381 Han 3 11 Tang 3 4 Ora (Great Wall Motors) Coffee 01 7 - Funky Cat 268 - Hongqi E-HS9 - 28 Lynk & Co 01 1.305 3.595 MG 4 3.219 376 5 421 231 EHS 1 136 Marvel R 229 75 RX6 358 - ZS 758 279 Nio EL7 56 21 ET5 63 11 ET7 42 14 Totaal 6.861 5.189 Marktaandeel 0,79 % 4,07 % Polestar 2 1.579 462 Smart #1 627 - Totaal incl. Smart en Polestar 9.067 5.651 Marktaandeel incl. Smart en Polestar 1,04 % 4,43 %

Het totale aantal registraties van nieuwe auto's in Duitsland is 869.765 en in Nederland 127.597. Beide over de periode januari tot en met april 2023.