Chinese aandeel Russische automarkt verdrievoudigd

Nu vrijwel geen westers merk nog auto's bouwt in of verscheept naar Rusland, is de Russische automarkt min of meer volledig in handen van Rusland en China. Sinds januari is het Chinese aandeel van de Russische automarkt daardoor ruim verdrievoudigd.

In november was 31,3 procent van de verkochte nieuwe auto's in Rusland van een Chinees merk, schrijft persbureau Reuters na het inzien van verkoopdata. In januari van dit jaar was dat nog 9,6 procent, waardoor sprake is van een ruime verdriedubbeling van het Chinese marktaandeel. Gezien de erbarmelijke staat waarin de Russische automarkt zich momenteel begeeft, is de significantie van die waarde wel beperkt. Door allerhande factoren zijn de verkoopaantallen in het land behoorlijk ingekakt. In november werden er zo'n 46.000 nieuwe auto's geregistreerd, bij een inwonertal van ongeveer 143 miljoen mensen. Ter vergelijking: de grofweg 17,5 miljoen Nederlanders kochten in november samen 27.810 auto's. Per hoofd van de bevolking werden er in november in Nederland dus ongeveer vijf keer meer auto's verkocht.

Ruim 16.000 van de in 46.000 in november in Rusland verkochte auto's waren Chinese, de overige 30.000 vrijwel allemaal Russische. De verwachting is dat het aandeel volgend jaar nog iets groeit, naar 35 procent. Qua totale omzet is het Chinese aandeel nog wat groter, daar de Chinese relatief sterk vertegenwoordigd zijn in de hogere regionen van de markt. De premiumproducten die eerder werden gekocht van Europese merken, komen nu veelal uit China.