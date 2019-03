Chevrolet presenteert Monza én Onix

Eerder deze week liet de Chinese tak van General Motors een schimmige afbeelding zien van een nieuwe sedan, een auto die Onix gaat heten. In dat artikel schreven we al dat die naamgeving best opmerkelijk is, daar Chevrolet modelnaam Onix in Zuid-Amerika gebruikt voor een compacte hatchback. Het nieuws van vandaag: die Chinese Onix is nu officieel gepresenteerd en ook grote broer Monza ruikt aan het daglicht.

De Onix, waarvan Chevrolet vooralsnog slechts één foto vrijgeeft, is vooralsnog alleen als Redline gepresenteerd, een sportieve variant vol rode accenten. Uitgebreide specificaties houdt Chevrolet ook nog voor zichzelf. Wel weten we dat de auto 4,47 meter lang, 1,47 meter hoog en 1,73 meter breed is. De wielbasis bedraagt 2,6 meter. Die afmetingen zijn groter dan die van de huidige Prisma (de Onix Sedan in Brazilië). Die auto is 4,28 meter lang en heeft een wielbasis van 2,53 meter. Op de motorenlijst komen waarschijnlijk een 1.3 en een geblazen 1.0 te staan, respectievelijk zo'n 115 pk en 105 pk sterk.

Monza

Dan de Monza, een 4,61 meter lange en 1,8 meter brede sedan die iets korter is dan de Cruze Sedan. Deze sedan komt beschikbaar met een geblazen 1,0-liter driecilinder die 125 pk en 170 Nm levert. Daarboven zet Chevrolet een 163 pk en 230 Nm sterke 1.3-turbomotor die 163 pk en 230 Nm opwekt. Ook van deze sedan komt een Redline-variant, een uitvoering met diverse rode en zwarte accenten die verder aangekleed wordt met subtiel spoilerwerk.