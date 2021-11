We maken digitaal kennis met een concept-car met de eigenaardige naam The Chevy Beast. Dat belooft iets imposants te zijn en het gevaarte waar die naam op is geplakt, stelt wat dat betreft niet teleur. The Chevy Beast is een extreme offroader op basis van de Silverado. De ogenschijnlijk van een filmset weggereden creatie is 5,18 meter lang, heeft een wielbasis van 3,22 meter en heeft maar liefst 34 centimeter bodemspeling.

De The Chevy Beast dient als uithangbord van wat Chevy Trucks, de pick-upafdeling van Chevrolet, en de Chevrolet Performance-afdeling allemaal in huis hebben. De open offroader biedt plaats aan vier inzittenden en is in feite een grondig aangepaste Silverado met korte laadbak. Het frame van de auto is ingekort en de spoorbreedte is vergroot tot ruim 2,31 meter. The Chevy Beast is ontwikkeld om met hoge snelheid over slecht terrein te kunnen jagen en derhalve heeft de auto natuurlijk een heftig aangepast onderstel. Onder de kap ligt een 6.2 V8 met supercharger, een zogenoemde crate engine die je bij Chevrolet Performance los kunt bestellen. Het blok stampt 650 pk via een tientraps automaat naar alle vier de met 37-inch grote offroadbanden omhulde wielen.

Elektrische hot rod

Aan de andere kant van het spectrum staat de Chevrolet Project X, een hot rod in bezit van het Amerikaanse Motortrend, dat er in het verleden onder meer zescilinders en V8's in heeft gehangen. De in 1965 voor 250 dollar aangeschafte Chevrolet, in de basis een One-Fifty tweedeurs sedan, is van zijn niet bepaald standaard 6.2 Supercharged V8 ontdaan en krijgt er een 340 pk en 447 Nm sterke elektrische elektromotor voor in de plaats. Het accupakket heeft een capaciteit van 30 kWh en wordt door Chevrolet Performance overwogen voor opname in de catalogus. Doordat de Chevy geen uitlaatsysteem meer heeft, zag Chevrolet de mogelijkheid de auto met 5 centimeter te verlagen. Leuk detail: de Project X heeft de zelfde keuzeknoppen voor de automaat als de Chevrolet Corvette.