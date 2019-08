Chevrolet Menlo is nieuwe elektrische cross-over

Chevrolet heeft een nieuwe elektrische SUV in de coulissen staan, een auto die in ieder geval in China gevoerd gaat worden. Dankzij Chinese media kunnen we nu de eerste beelden bekijken van die ogenschijnlijk 'Menlo' gedoopte EV.

Deze witte cross-over is een volledig elektrisch model dat volgende maand gepresenteerd wordt tijdens de Chengdu Auto Show in China. Op de kont is de modelnaam van de auto al te lezen: Menlo.

Volgens Chinese media is de Menlo 4,67 meter lang, 1,81 meter breed en heeft hij een wielbasis van 2,66 meter. Daarmee is de auto 2 centimeter langer dan de Velite 6 van concerngenoot Buick, tevens een elektrische cross-over die voor de Chinese markt is bestemd (foto 3 en 4). De wielbasis komt tot op de centimeter overeen met die Buick en dat doet zeer sterk vermoeden dat deze Menlo feitelijk Chevy's versie van de Velite 6 is. Als dat betekent dat ook de aandrijflijn van de Menlo gelijk is aan zijn bloedverwant, dan heeft ook deze Chevrolet een 150 pk sterke elektromotor aan boord die zijn levenslust put uit een 35 kWh groot accupakket, goed voor een actieradius van zo'n 300 NEDC-kilometers. Of er net als van de Velite 6 ook een plug-in hybride versie van de Menlo verschijnt, is nog niet helder.

In ons land hoef je de zowel de Buick Velite 6 als de Menlo niet via de officiële kanalen op de markt te verwachten.