Chevrolet legt Blazer aan de stekker

'Connect & Cruise', zo noemt Chevrolet het aanbieden van moderne technologie voor klassiekers. Onder de noemer 'eCrate' wil het merk complete pakketten gaan aanbieden voor eigenaren van klassieke Chevy's die hun auto naar een EV willen ombouwen. De Blazer-E die het merk meeneemt naar de SEMA-beurs laat zien hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. Om te beginnen heeft de 177 pk sterke 6,5-liter V8 uit de Blazer plaats moeten maken voor een elektromotor uit de Chevrolet Bolt. Dat klinkt weinig hoogstaand, maar met 200 pk en 360 Nm koppel is er meer kracht voorhanden dan op benzine. Deze elektromotor is gekoppeld aan een elektronisch aangestuurde viertraps automaat van Chevrolet Performance. De rest van de aandrijflijn van de Blazer, waaronder de aandrijfas en tussenbak, blijft ongewijzigd.

Om de elektromotor te kunnen voorzien van stroom, is er in de laadruimte van de Blazer een batterij met een capaciteit van 60 kWh geplaatst. De batterij ligt er open in, wat wellicht ook gedaan is om te laten zien hoe de techniek eruit ziet. Heel praktisch zou het voor dagelijks gebruik immers niet zijn om de batterij open en bloot in de laadruimte te hebben liggen. De bedrading en aansturing is ook voor de batterij hetzelfde als in de Bolt EV, waardoor zaken als regeneratief remmen en bescherming tegen overmatig laden ook op de Blazer aanwezig zijn. Verder heeft de Blazer-E elektrische stuurbekrachtiging en zijn de originele meters in het dashboard gekoppeld aan de elektrische aandrijflijn, zodat de brandstofmeter voortaan het batterijniveau weergeeft.

Meerdere mogelijkheden

De Blazer-E is dus slechts een showmodel dat laat zien wat er mogelijk is met het eCrate-pakket. In de tweede helft van 2021 wil Chevrolet het op de markt brengen, waarbij het momenteel bezig is om dealers en montagebedrijven op te leiden voor het installeren van de conversie. Vorig jaar onthulde Chevrolet op de SEMA Show overigens al de elektrische E10 Concept als een voorbode op dit plan. De Blazer-E is daarop een variatie. Uiteindelijk is het de bedoeling om meerdere eCrate-pakketten aan te bieden voor verschillende modellen, uiteraard ook met verschillende vermogensniveaus. Op de lange termijn moet de modulaire Ultium-batterijtechnologie van GM hier eveneens voor gebruikt gaan worden.