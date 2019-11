Chevrolet laat Menlo én zevenzits Blazer zien

De Chinese afdeling van Chevrolet is niet erg vrijgevig met informatie en dus moeten we het vooralsnog doen met de summiere informatie die het bedrijf wél over het nieuwe tweetal publiceert.

De Menlo is een 4,67 meter lange elektrische nieuwkomer die 1,81 meter breed is terwijl de afstand tussen de voor- en achteras 2,66 meter bedraagt. Wat formaat betreft, is de Menlo EV daarmee vergelijkbaar met de Buick Velite 6. Volgens Chevrolet moet de Menlo op één acculading een NEDC-bereik van 410 kilometer moeten kunnen halen. Het design van de elektrische cross-over is duidelijk geïnspireerd op dat van de FNR-X Concept. Als de aandrijflijn van de Menlo overeenkomt met die van de reeds genoemde Velite 6, dan heeft het accupakket een capaciteit van 35 kWh en ligt er een 150 pk sterke elektromotor voorin die de voorwielen aandrijft.

Dan is er de zevenzitsversie van de momenteel al even in de Verenigde Staten beschikbare Blazer. Opvallend hierbij: de zevenzits SUV wordt zowel Trailblazer als Blazer genoemd, terwijl dat toch echt twee compleet verschillende modellen zijn. De nieuwe variant van de Blazer komt zeer waarschijnlijk ook in de Verenigde Staten beschikbaar, maar zal geen Europees asfalt onder z'n wielen krijgen.