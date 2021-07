Chevrolet komt met nieuwe Montana

De Chevrolet Montana is een auto in een segment dat we in Nederland eigenlijk niet kennen. Het is een eenvoudige, kleine pick-up die gebaseerd is op een auto uit het B-segment. Hoewel de Montana nooit bij ons is verkocht, kennen we de basis van de auto wel. In de naam van de pick-up die Chevrolet tot 2010 in Zuid-Afrika achterop de auto plakte, zit al een hint verscholen. Voordat het model er werd omgedoopt tot Chevrolet Utility, ging de auto er namelijk als Opel Corsa Utility door het leven.

Inderdaad, de eerste generatie van de Chevrolet Montana die in 2003 werd geïntroduceerd (foto's 2 t/m 4), deelde het gros van zijn techniek met de Opel Corsa C. De uitgaande tweede generatie (foto's 5 t/m 7) was gebaseerd op de Chevrolet Agile, die ook nog grotendeels een Corsa was. Die oude platformen gaan zeer waarschijnlijk spoedig de deur uit. Chevrolet geeft namelijk een teaserplaat vrij van de op stapel staande nieuwe Montana. We mikken erop dat die zijn basis met de actuele Onix deelt.

Dat is niet het enige nieuws. De momenteel alleen met twee portieren leverbare Montana lijkt op deze teaserplaat namelijk uitgevoerd te zijn als zogeheten 'double cab'. De Montana, die met die naam weer in Brazilië wordt gebouwd, krijgt straks de Volkswagen Saveiroen Fiat Strada tegenover zich. Naar Europa komt de nieuwe Chevrolet Montana niet. Leuk weetje: in Mexico heet de Montana Tornado, maar de nieuwe Tornado heeft absoluut niets meer met de Montana te maken. Het is immers niets meer dan een Wuling Hongguang V, waarop Chevrolet zijn eigen embleem heeft geplakt (foto 8).