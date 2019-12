Chevrolet Corvette krijgt uitgebreide Hennessey-behandeling

Volgens sommigen is het heiligschennis dat de Chevrolet Corvette het met haar middenmotor over een andere boeg gooit, maar dat betekent niet dat alle tradities daarmee zomaar overboord gaan. De Corvette is immers niet onder de radar van Hennessey vandaan gekomen en opnieuw weet de Amerikaanse tuner dankzij een uitgebreid upgrade-pakket het vermogen van de Corvette flink op te schroeven. De 6,2-liter V8 levert normaal gesproken 495 pk, maar is door Hennessey tot 1.200 pk op te voeren. Middels grondige veranderingen, zoals speciale turbo’s, nieuwe zuigers en drijfstangen moet dat het maximaal haalbare zijn voor Hennessey. Is dat je teveel, dan kan het bedrijf met kleinere upgrades ook wat subtielere stijgingen in het vermogen mogelijk maken.

De auto die we hierboven op de foto zien is in wezen een voorbode voor wat de tuner allemaal wil gaan leveren voor Corvette-klanten die hun auto graag wat specialer maken. We zien onder meer een koolstofvezel splitter aan de voorkant, een luchthapper op het dak en een hele flinke koolstofvezel achterspoiler. De Amerikaanse vlag prijkt fier op de endplates van die spoiler. Het doel is dat deze auto meerdere Corvette-klanten interesseert in een Hennessey-behandeling. “We hebben grote plannen met de nieuwe Corvette C8,” zo laat John Hennessey op zijn site weten. Deze auto is daarvan een voorbode; “We zijn van plan om een brede variatie aan upgrades te bieden.”