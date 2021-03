Chevrolet Corvair (1962) - In het Wild

Een tweedeurs coupé met een achterin geplaatste, luchtgekoelde zescilinder boxermotor? Dat móet wel een Porsche 911 zijn! Niet dus, want ook deze Chevrolet Corvair voldoet aan die omschrijving. Hij was er zelfs eerder dan de 911!

De Corvair in kwestie komt namelijk uit 1962, waarmee hij ouder is dan de oudste serieproductie-911. De Corvair verscheen zelfs al in 1959, al stamt de coupéversie uit 1960. Hoewel Nederland toch aardig wat liefhebbers van oude Amerikanen kent, is de Corvair ook hier een regelrechte zeldzaamheid. Dankzij Arjen Wijnbergen, die zich inmiddels hofleverancier van In het Wild-plaatjes mag noemen, krijgen we vandaag een ogenschijnlijk snaarstrak exemplaar te zien.

De coupé is wellicht de bekendste carrosserievorm van de Corvair, maar de auto was er ook als sedan, cabriolet en zelfs als stationwagen, bestelbus en pick-up. Dat het een auto met de motor achterin betreft, is goed te zien. De dichte, grille-loze neus is iets wat we tegenwoordig vooral van EV’s kennen en herbergt een serieuze bagageruimte. Dat is maar goed ook, want het enorme achterdek komt geheel ten goede aan het motorruim. Toch was juist praktisch gebruiksgemak naar verluidt een belangrijke reden voor General Motors om voor deze opstelling te kiezen, al geldt dat argument natuurlijk vooral voor de praktische carrosserievarianten.

Bucket seats

De Corvair viel in ieder geval op tussen de Amerikaanse alternatieven van de jaren zestig en dat doet hij uiteraard nog steeds. Dat deze champagnekleurige tweedeurs niet eerder is gespot, is niet zo gek. De auto kreeg namelijk pas eind 2020 z’n Nederlandse kenteken en rijdt dus vermoedelijk nu pas z’n eerste voorjaarsrondjes. Het betreft een auto in de sportieve Monza-uitdossing, die zich onder meer onderscheidt met de losse stoelen die Amerikanen optimistisch ‘bucket seats’ noemen. Volgens de RDW is hij voorzien van een 2,4-liter grote ‘flat six’ met 82 pk, al zijn er bronnen die een iets hoger vermogen beloven voor deze iets uitgeboorde variant.

Afgaande op de reputatie van de Corvair is veel meer vermogen dan dat zeker niet wenselijk. De eigenwijze Chevrolet werd wereldberoemd vanwege z’n hoofdrol in het boek ‘Unsafe at any Speed’ van Ralph Nader. Die kraakte onder meer de discutabele achterasconstructie en het daarmee samenhangende bochtengedrag van de vroege Corvair af, al beperkte hij zich in het boek zeker niet tot dit model.